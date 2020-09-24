3.5 ملايين دواء للمرضى قدمتها «صحة» منذ بداية 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الدكتور زين اليافعي مدير إدارة الصيدلة والطب المساعد بشركة «صحة» في تصريح، بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، الذي يُحتفل فيه في الـ 25 من شهر سبتمبر من كل عام: «إن شركة «صحة» تولي الكوادر الصيدلانية لديها، والبالغ عددهم قرابة 900 صيدلي، أهمية كبيرة، وتتيح لهم الفرصة لتطبيق الخبرات حول أهم ما توصلت إليه البحوث والدراسات العلمية، وآخر التطورات في مجال الرعاية الصيدلانية من إدارة العلاج الدوائي والسلامة الدوائية، ويؤدون عملهم في 74 صيدلية، تخدم مرضى العيادات الخارجية والمرضى الداخليين والأورام وغسيل الكلى».

وأضاف: «إن «صحة» عملت على الاستفادة من نتائج الثورة الصناعية الرابعة، وطبقت الصيدلية الذكية في معظم منشآتها الصحية، ما أسهم في تحقيق نتائج مهمة، من حيث دقة صرف الأدوية، وتقليل مدة الانتظار، وانعدام الأخطاء الدوائية، إذ وصل عدد الأدوية، التي تم صرفها من صيدليات «صحة»، منذ بداية العام الجاري نحو 3 ملايين و500 ألف دواء، فيما تم توصيل الأدوية للوصفات الطبية المعاد صرفها ووصفات التطبب عن بعد لنحو 64 ألف مريض، بالتعاون مع شركة توزيع، منذ بداية تطبيق مبادرة توصيل الأدوية للمرضى في شهر مارس الماضي».

آثار

ومن جانبها قالت مارلين بيار بجاني مديرة الصيدلية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية التابعة لشركة «صحة»: «إن للصيدلي دوراً مهماً في مساعدة الطبيب في اختيار الدواء، وتجنيب المريض الآثار الجانبية للدواء، فالصيدلي هو آخر من يتعامل مع المريض قبل خروجه من المستشفى، وعلى عاتقه تقع مسؤولية التأكد من مطابقة الدواء لحالة المريض، ويقوم كذلك بتوضيح كيفية استخدام الدواء للمريض وإعطائه التوجيهات اللازمة، ويقدم له التعليمات والتوجيهات، قبل مغادرته المستشفى إلى بيته».

وأضافت: «إن الصيدلي يحرص أشد الحرص على صحة وسلامة أفراد المجتمع، من خلال التواصل المباشر مع المتعاملين مع الصيدليات على مدار الساعة، لتوفير الدواء الذي يحتاج إليه أفراد المجتمع في أي وقت».

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