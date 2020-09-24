توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح "السبت" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع تشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية وشمالية شرقية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:25 والمد الثاني عند 18:51والجزر الأول عند الساعة 11:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:03 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 15:35 والمد الثاني عند الساعة 06:22 والجزر الاول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 22:56 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 25 90 20

دبي 42 26 90 15

الشارقة 43 26 85 20

عجمان 43 26 85 25

أم القيوين 42 25 85 25

رأس الخيمة 42 23 80 15

الفجيرة 41 29 65 10

العين 43 29 45 10

ليوا 45 23 95 10

الرويس 36 25 90 30

السلع 37 26 85 25

دلما 38 30 85 45

طنب الكبرى 37 29 85 45

طنب الصغرى 37 29 85 45

أبو موسى 37 30 85 45 .

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