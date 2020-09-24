«مدني أم القيوين» يطلق «سلامة العمال» ضمن تحدي الـ 100 يوم

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بأم القيوين مع شركائها الاستراتيجيين مبادرة «سلامة العمال» ضمن المسرعات الحكومية تحدي 100 يوم في إطار الاهتمام الكبير التي توليه إدارة الدفاع المدني أم القيوين لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية في إطلاق الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى خفض الوفيات والإصابات لعمال شركات البناء بمواقع العمل والتي تركز على تحقيق جودة الحياة في مجال السلامة في موقع العمل وكمبادرة مجتمعية بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين بالإمارة، حيث تم عقد عدة اجتماعات معهم لتحديد التحديات وفرص التحسين وخطة العمل وفرق العمل لتحقيق المستهدفات المطلوبة بحلول ابتكارية ذكية.

أول مسرعات

وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين:«أن المسرعات الحكومية التي أطلقتها الحكومة الرشيدة العام 2016 هي أول مُسرعات حكومية في العالم ، وهو نهج حكومي جديد لتسريع تحقيق الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 ويقوم منهج المسرعات على أساس تسريع تحقيق النتائج من خلال حلول ابتكارية بفترة زمنية قصيرة ومن ثم الانتقال لمرحلة الاستدامة والهادفة الى الاستمرار بتحقيق المستهدفات الطموحة».

تحد

وبين أنه شارك في تحدي مبادرة «سلامة العمال» 8 جهات من الجهات الحكومية والمحلية بالإمارة، وهي القيادة العامة لشرطة أم القيوين، ومكتب التنسيق والاستجابة الوطني بأم القيوين ووزارة الصحة وتنمية المجتمع، وبلدية أم القيوين ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين والإسعاف الوطني، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية للعمال في مواقع العمل طبقاً لأعلى معايير الصحة التي نادت بها الجهات المختصة.

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