"إسعاف دبي" تدشن 50 جهازا متطورا للإنعاش القلبي الرئوي

المصدر: و ام

دشنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اليوم 50 جهازا للإنعاش القلبي الرئوي من نوع "لوكاس 3" المتطور لحماية أرواح الأفراد والحفاظ على حياتهم وإنقاذ مرضى القلب وما يتعرضون له من نوبات أو جلطات خطيرة أو إغماءات عميقة.

وكانت المؤسسة تسلمت الأجهزة من جمعية دار البر تبرعت بها عائلة إماراتية دعما لخط الدفاع الأول في المؤسسة كمبادرة وطنية تأتي في إطار الالتزام بمسؤولية القطاع الخاص تجاه الدولة لدعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأجهزة المعنية في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع وجميع أفراده.

وقال محمد سهيل المهيري المدير التنفيذي لجمعية دار البر إن عطاء أهل الخير ودعمهم للجهود الوطنية التي تهدف إلى تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والمساهمة في انقاذ مرضى القلب وتقوية خط الدفاع الأول يظهر مدى التكاتف والتضامن المجتمعي الذي يتمتع به الإماراتيون ومدى حبهم لوطنهم ولقيادتنا الرشيدة.

من جانبه أكد سعادة خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن المؤسسة تلقت دعما سخيا من كثير من أبناء الوطن لتيسير عمل المسعفين وتسهيل سرعة استجابتهم للحالات الطارئة.

وقدم شكره وامتنانه لجمعية دار البر التي ترعى مثل هذه المبادرات الخيرية الرائدة ولكل الداعمين من أبناء الوطن المخلصين.

وأوضح محمد عبد الله العبود مهندس المعدات الطبية بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن "لوكاس 3 " يعتبر من الأجهزة الرئيسية في سيارات "إسعاف دبي" حيث أنقذ حياة الكثير من مرضى توقف القلب والتنفس من خلال قيامه بعملية الضغط على الصدر أتوماتيكيا دون الحاجة لجهد المسعف في عملية الضغط.

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