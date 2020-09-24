ضبط 6 آلاف و344 دراجة هوائية ونارية مخالفة في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد المقدم محمد علاي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أنه بناء على الملاحظات الواردة من الجمهور لإدارة المرور ومن خلال ما تم رصده من غرفة العمليات تم إطلاق حملة لضبط الدراجات النارية والهوائية المخالفة من قبل دوريات الانجاد والتعقيب، وبدأت الحملة قبل شهر بالتعاون مع شركة «بيئة»، وتم خلالها ضبط 6 آلاف و344 دراجة نارية وهوائية مخالفة، منها 4 آلاف و980 دراجة هوائية و 1364 دراجة نارية وأغلبها في المناطق الصناعية بشكل عام وبعض المناطق التجارية والسكنية في مدينة الشارقة وذلك نتيجة لعدم ترخيصها ومخالفة قائديها قواعد السير.

وقال:«إن إدارة المرور والدوريات تطبق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، حيث تم إطلاق تلك الحملة بالتعاون مع «بيئة» لضبط الدراجات، حيث تقوم الشركة بإعادة تدويرها والاستفادة منها كمواد خام».

وبين أنه جرى أيضاً تنظيم حملة أخرى بناء على ملاحظة وردت من مداخلات وردت إلى برنامج البث المباشر، وتم خلالها ضبط 1364 دراجة نارية خلال شهر وتم مصادرتها ومخالفة قائدي تلك الدراجات.

وبين علاي:«أن معظم تلك الدراجات النارية والهوائية تعتبر وسيلة نقل سهلة ورخيصة تستخدمها فئات العمالة المتواجدين في تلك المناطق من نقل لقطع الغيار وخلافه، كما أن قائديها غير ملمين بقواعد السير والمرور ما يشكل خطورة على مستخدمي الطرق، مبيناً أن إدارة المرور تسعى إلى غرس المفهوم المروري في نفوس السائقين سواء قائدي مركبات أم دراجات بهدف إيجاد طرق خالية وآمنة من الحوادث، كما تم التركيز خلال الحملات على نشر الرسائل التوعوية. لافتاً إلى أن معظم الدراجات النارية التي تستخدم في المناطق الصناعية غير مرخصة ولا تتوافر فيها اشتراطات السلامة.

تنسيق

وأضاف:«أن هناك تنسيقاً مع دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة لضبط مثل تلك الدراجات، كما تم تنظيم حملات أخرى معنية بضبط الدراجات النارية المرخصة والذين ينقل سائقوها المواد الغذائية والوجبات من المطاعم والتي انتشرت بصورة كبيرة خلال جائحة كورونا، حيث تم رصد عدد كبير من قائديها ومخالفتهم لعدم تقيدهم بالقواعد المرورية.

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