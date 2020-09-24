رأس الخيمة خالية من البلاستيك بقطاعي المخابز والسوبرماركت سبتمبر 2021

المصدر: رأس الخيمة – البيان

كشفت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، عن تطبيق مبادرات رأس الخيمة خالية من البلاستيك، بناء على توصيات ومخرجات الاجتماع التعريفي الذي عقدته الهيئة مع أصحاب المخابز والسوبرماركت في الامارة، لمناقشة القرار وطرحه أمام المعنيين للنظر إلى وجهة نظرهم والعمل على دراسة متطلباتهم واحتياجاتهم لتنفيذ هذه المبادرة بشكل متكامل بحلول في سبتمبر 2021 والتي ستسهم في تقليل البصمة البيئية وحماية الأنظمة البيئية.

وأوضح الدكتور سيف الغيص مدير عام الهيئة، خلال الاجتماع الذي حضره ما يقارب 150 مشارك من أصحاب مخبز وسوبرماركت والعاملين فيهم، تم طرح المبادرة ومناقشتها والبحث عن أفضل سبل التعاون من اجل تطبيقها في الإمارة، حيث تتضمن أهداف المبادرة مواكبة توجهات الدولة لخفض استخدام الأكياس البلاستيكية الغير قابلة للتحلل لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة البيئية وحماية الأنظمة البيئية.

وأضاف: تمتد المرحلة الثانية للمبادرة من شهر اكتوبر وحتى ديسمبر من العام الحالي، والتي سيتم التركيز فيها على تخفيض نسبة استخدام الأكياس البلاستيكية في قطاعي المخابز والسوبرماركت بنسبة 25%، أما حول المرحلة الثالثة للمبادرة والتي ستكون خلال يناير الى مارس من العام 2021 فستقوم الهيئة بزيادة نسبة التقليل من استخدام الاكياس الى 50%، وبذلك تكون المبادرة قد وصلت الى النصف الأول بتحقيق كافة مستهدفاتها، وتمتد المرحلة الرابعة للمبادرة من ابتداء من ابريل 2021 للوصول الى نسبة 75%، وفي سبتمبر من نفس العام ستكون المبادرة قد انتهت وقد تم التقليل من استخدام نسبة الاكياس البلاستيكية في القطاعين المستهدفين بنسبة 100%.

وأشار إلى أن الهيئة قامت مؤخرا بعمل استطلاع رأي للمنشآت المستهدفة حيث بلغت نسبة تأييدهم للمبادرة 77.28 %، حيث تم قياس اتجاه المجتمع نحو الآثار السلبية لاستخدام البلاستيك وأضراره على البيئة وتبين ان نسبة 81.25% من المستطلعين أعربوا عن أن حظر الأكياس البلاستيكية في الإمارة سيساهم في حماية البيئة كما أشار 78.75% منهم بأنهم سيقومون بتشجيع كافة الفئات المستهدفة لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية.

كما أيد أصحاب 224 منشأة وبنسبة 85.8% من إجمالي عدد المنشآت المستطلعة أن تكون هذه البدائل من الأكياس الورقية، في حين أشار أصحاب عدد 130 منشأة وبنسبة 49.8% من المستطلعين إلى أن الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل العضوي هي البديل الأنسب، بينما فضل عدد 97 صاحب منشأة وبنسبة 37.2% من المستطلعين الأكياس القماش كبديل صديق للبيئة للأكياس البلاستيكية، كما أشار 96.17% من أصحاب المنشآت أن بإمكان منشآتهم المساهمة بشكل إيجابي في تخفيض نسبة استخدام الأكياس البلاستيكية بإمارة رأس الخيمة.

أضرار البلاستيك

وأكد الغيص أهمية نشر التوعية حول ضرر استخدام الأكياس البلاستيكية وضرورة منع استخدامها لما لها من آثار جسيمة على البيئة، حيث ان تراكم النفايات البلاستيكية الغير قابلة للتحلل في التربة يجعلها تفقد خصوبتها نتيجة لتراكم مادة الديوكسين، بالإضافة إلى انها تضر بالثروة الحيوانية حيث تقوم المواشي والأبقار بأكلها أثناء الرعي مما قد يؤدي إلى موتها.

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