تعاونية الشارقة تطلق عروض "بشائر الخير" في جميع فروعها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت تعاونية الشارقة، أولى التعاونيات في دولة الإمارات وأكثرها انتشاراً على مستوى عدد الفروع الموزعة جغرافياً في إمارة الشارقة عن إطلاق عروضها الحصرية والمميزة "بشائر الخير"في جميع فروعها المنتشرة في أنحاء إمارة الشارقة وذلك ضمن عروضها القيمة التي تقدمها على مدار العام.

وستشمل العروض خصومات حصرية وتحطيم أسعار لعدد من المنتجات الغذائية المتنوعة، التي تلبي احتياجات المتسوقين اليومية، لمدة 3 أيام فقط، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت 24-25-26 سبتمبر الجاري

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز