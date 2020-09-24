عبد القدوس العبيدلي: الإمارات حققت قفزة نوعية في حماية حقوق الملكية الفكرية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أن الإمارات حققت قفزة نوعية في السنوات الأخيرة في حماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات.

وقال، خلال مشاركته في إحدى جلسات الاجتماعات العمومية للدول الأعضاء في الويبو، عن جمعية الإمارات للملكية الفكرية التي عقدت أخيراً عبر المنصة الإلكترونية (إنتربريفاي): "يسرني أن أوجه أسمى التهاني لتوليكم رئاسة هذه الاجتماعات المهمة للمنظمة، وأوجه خالص شكري وتقديري، بالنيابة عن جمعية الإمارات للملكية الفكرية، للدكتور فرانسيس غاري، لما قدمه خلال الثلاثين سنة السابقة في هذه المنظمة من عمل دؤوب ومتفانٍ، أدى إلى رفع مستوى الوعي العالمي بقضايا الملكية الفكرية وأهميتها في بناء اقصاد مبني على المعرفة والابتكار والابداع، وأود أيضاً أن أبارك للسيد دارين تانغ، المدير المنتخب لقيادة الويبو في السنوات المقبلة، وأتمنى له التوفيق في هذه المهمة التي نحن على ثقة تامة بقدرته على الارتقاء بعمل المنظمة وخدماتها".

وأشار اللواء العبيدلي إلى أن الجمعية حرصت على الدوام، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على زيادة الوعي لمجتمع دولة الامارات العربية المتحدة في مجالات الفكرية، من خلال تحقيق الوقاية من جرائم الملكية الفكرية، وإذكاء الوعي بحقوق الملكية الفكرية، والمشاركة في المحافل الدولية والإقليمية ذات العلاقة.

وأفاد اللواء العبيدلي بأنه في ظل التحديات الأخيرة المتمثلة بانتشار جائحة كوفيد-19، حرصنا على استمرارية برامجنا بنسبة 100%، وتبني أسلوب تكنولوجي حديث في التعامل مع دوراتنا وورش عملنا، ومنها أسبوع الملكية الفكرية الإلكتروني ودبلوم خبير ملكية فكرية ومؤتمر المرأة، منوهاً بأن جمعية الإمارات للملكية الفكرية تتطلع إلى الاستمرار في التعاون المستدام مع الويبو في الارتقاء بمستوى متميز في الملكية الفكرية في الإمارات وفي المنطقة.

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