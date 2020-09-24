خالد بن محمد بن زايد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد - 19" دعما للبرنامج الوطني

المصدر: وام

تلقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الجرعة الأولى من لقاح " كوفيد - 19" وذلك دعما منه للبرنامج الوطني لاستخدام لقاح كوفيد - 19 في الدولة وتشجيعا لكوادر القطاعات الحيوية.

خالد بن محمد بن زايد يتفقد إجراءات اليوم الأول من عملية إعطاء لقاح كوفيد-19 ضمن البرنامج الوطني لاستخدام لقاح كوفيد-19 في الدولة، ويتقدم الصفوف لتلقي اللقاح إلى جانب بعض العاملين في القطاعات الحيوية من خط الدفاع الأول في إمارة #أبوظبي.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lR76A9FUuc — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 24, 2020

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان اهتمام القيادة الرشيدة بجميع العاملين في القطاعات الحيوية من خط الدفاع الأول وحرصها على ضمان وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان لهم، والذي يعد في مقدمة أولوياتها.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، لتفقد إجراءات اليوم الأول من عملية إعطاء لقاح " كوفيد - 19" للكوادر العاملة في القطاعات الحيوية من خط الدفاع الأول في الإمارة ، بعد أن أجازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة الأسبوع الماضي استخدام اللقاح للعاملين في خط الدفاع الأول.

وقد أثبتت التجارب التي أجريت في الدولة وشارك بها أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية لمحاربة الفيروس.

وسيتيح استخدام لقاح " كوفيد - 19" الحفاظ على الأرواح وتقليل الإصابات الناتجة عن جائحة كوفيد-19، وهو أحد السبل التي اتبعتها الدولة للحد من انتشار الوباء وحماية صحة وسلامة المجتمع.

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