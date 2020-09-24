المصدر: البيان الإلكتروني

استضاف المركز التجاري التايلاندي بدبي التابع لإدارة ترويج التجارة الدولية بوزارة التجارة التايلندية بالشراكة مع مجموعة المجوهرات الجديدة الدولية ، ندوة عبر الإنترنت مؤخرًا. وكان موضوع الندوة عشبر الإنترنت "تجارة المجوهرات في تايلاند والشرق الأوسط: تعزيز الروابط".

أدار الندوة الفاضل شاندو سيرويا نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات والعضو المنتدب لشركة سيوريا للمجوهرات ، وتضمنت الندوة متحدثين رئيسيين من تايلاند والشرق الأوسط. تتمتع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات بعلاقة طويلة وودية مع صناعة المجوهرات التايلاندية ، كما أنها تدعم باستمرار إدارة ترويج التجارة الدولي في مختلف الأنشطة خلال هذه السنوات.

وافتتح الفاضل بانوت بونياهوترا مدير إدارة ترويج التجارة الدولية لمركز التجارة التايلاندي في دبي ، الندوة عبر الإنترنت حيث اشاد بالعلاقات الخاصة بين تايلاند والإمارات العربية المتحدة. حيث يحتفل البلدان بمرور 45 عاما على العلاقات الدبلوماسية.

قال الفاضل بونياهوتر: "الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الأول مع تايلاند بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث ان حوالي 43 ٪ من اجمالي صادرات المجوهرات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ".

كما أشاد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة انتشار فيروس كورونا. حيث أرسلت الإمارات العربية المتحدة معدات طبية إلى تايلاند ، كما سمحت برحلات جوية خاصة لإعادة المواطنين التايلانديين.

على الرغم من تأجيل النسخة الـ 66 من معرض بانكوك للأحجار الكريمة والمجوهرات حتى فبراير 2021 ، أكد الفاضل بونياهوترا أن برنامج إدارة ترويج التجارة الدولية سينظم معرضا خاصا عبر الإنترنت خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2020.

ودعا شركات الأحجار الكريمة والمجوهرات من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحضور الدورة 66 من معرض بانكوك للأحجار الكريمة والمجوهرات ، والتي ستركز على مشاريع الفضة.

وفي الوقت نفسه ، أكد التزام إدارة ترويج التجارة الدولية المستمر بالمساعدة في إظهار المنتجات التايلاندية في المعارض التجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال: "سيستمر برنامج إدارة ترويج التجارة الدولية في دعم الشركات التايلاندية لعرض منتجاتها في جميع المعارض والعروض تقريبا في منطقة الشرق الأوسط".

وأشاد الفاضل أنوراغ سينها مدير مجوهرات ليالي بمؤسسة معرض بانكوك للأحجار الكريمة والمجوهرات للعب دور رئيسي في "عرض التصاميم والمنتجات غير المتوفرة في سوق الشرق الأوسط".

وشدد على أن تايلاند تتمتع بميزة على الرغم من مهارات قاطعيها وأيضًا في العقلية المنفتحة للمصنعين التايلانديين التي سهلت على العملاء إجراء الأعمال معهم. وقال "في تايلاند ، هناك مزيج ممتاز من المجوهرات الخام والمصنعة بشكل رائع".

وصرح الفاضل مهران محلاتي ، مدير مجوهرات محلاتي ، أن بانكوك وشانتابوري هما السوقان الأولان في العالم لشراء الأحجار الكريمة الملونة وشبه الكريمة. وأشاد بالحكومة التايلاندية لتأسيسها إدارات محددة لدعم ومساعدة التجار والشركات من الخارج لتأسيسها في تايلاند.

وقال: "تقوم من إدارة ترويج التجارة الدولية بعمل رائع لتسهيل عمليات إنشاء الأعمال التجارية في تايلاند". "على الرغم من ظهور أسواق منافسة مثل فيتنام والصين ، عندما يتعلق الأمر بالأسعار المرتبطة بالحرفية والجودة ، لا أحد يستطيع التغلب على تايلاند." وأضاف: "إن التطور والجودة طبيعة في جميع التايلانديين".

قالت الفاضلة مها السباعي مصممة ومؤسس مجوهرات مها السباعي ، أن تايلاند نمت لتصبح منتجًا مهمًا للمجوهرات بفضل تصميماتها وحرفيتها وجودتها. وأشادت بالطريقة التي دعمتها الحكومة التايلندية للمصنعين والمصممين.

وقالت: "بصفتي مصممة مجوهرات ، يسعدني إنشاء وحدة تصنيع في تايلاند في المستقبل القريب" ، مضيفة أنها تعتقد أنه يجب أن تكون هناك منصة حيث يمكن لمصممي المجوهرات من كل من تايلاند والإمارات العربية المتحدة الالتقاء وتبادل الأفكار.

معرض بانكوك للأحجار الكريمة والمجوهرات هو واحد من أكثر المعارض التجارية شهرة في العالم ، ويضم فرص عمل رائعة لصياغة المجوهرات الثمينة. حيث تمت إعادة جدولة معرض بانكوك للأحجار الكريمة والمجوهرات السادس والستين إلى 23-27 فبراير 2021 بينما سيتم إطلاق معرضها الخاص عبر الإنترنت في 2-4 نوفمبر 2020.

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