«من دار زايد للمملكة سلام».. كليب يحتفي باليوم الوطني السعودي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

رسالة كتبت حروف سطورها بماء السلام، ملؤها المحبة الخالصة، يرددها ثلة من الرجال، ممن أتقنوا «فن العازي»، الذي تربوا عليه.. رسالة صيغت بأبيات شعر نبطي، تحمل «سلاماً من دار زايد إلى المملكة»، سلام يملأ الفضاء، ويؤكد العلاقة بين «إخوان شما» و«إخوان نورة»، أطل بها الكليب المصوّر الذي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، مقروناً بهاشتاغ «اليوم الوطني السعودي»، ليأتي الكليب الجديد، في إطار الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ 90. «من دار زايد يا كرام للمملكة نحمل سلام.. أخوة ولا فيها كلام.. كل على العهد التزام»، على وقع إيقاع هذه الأبيات الشعرية، تنطلق مشاهد الكليب المصوّر، التي تمددت على نحو دقيقة ونصف الدقيقة، لتجسد اللحمة الوطنية بين الشعبين، والتي ترجمتها عديد المشاهد التي تظهر صوراً للقاءات جمعت قادة البلدين الشقيقين.

مشاهد الكليب بكل تفاصيلها، اتسعت لتحتفي أيضاً بالتراث السعودي الثري، وما يجمعه من قواسم مشتركة مع التراث الإماراتي.

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