أغنيات إماراتية غُزلت بمحبة السعودية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بخيوط مذهبة بالمحبة، غزلت وشائج العلاقة بين الإمارات والسعودية، التي رويت بماء الوفاء والصدق، إيماناً بأن «الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي»، تلك قاعدة طبقها عدد من نجوم الإمارات، الذين مضوا على طريقتهم الخاصة في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ 90، ليؤكدوا عبر أغنياتهم أننا «معاً.. أبداً»، ففي الوقت الذي انطلق الفنان حسين الجسمي بجمهوره على متن «كروز اليوم الوطني» من شاطئ الراس الأبيض، أطلت الفنانة أحلام بفستان أبيض مذهب، على جمهورها من مسرح الجوهرة في مدينة جدة، حيث صدح صوتها بـ «لا هنت يا عز السعودية»، بينما امتزج صوت «فنان العرب» محمد عبده مع زميله عيضة المنهالي، وقدما معاً «عهد بيننا»، في دويتو رائع لقي ثناء كل من استمع إليه، وحلق صوت فايز السعيد مع زميلته الجوهرة بـ «طموحاتي سعودية».

أحلام

عيضة المنهالي

فايز السعيد

وها هو كليب «من الآخر» يطل بثنائية الموسيقى والفن التشكيلي، التي جمعت بين علمي الإمارات والسعودية، والتي شكلت العمود الفقري للكليب الغنائي، الذي صيغ بمحبة جمعت بين الإماراتي والسعودي. ومن بين زوايا مركز الشباب بأبوظبي، أطلت مشاهد الكليب الذي حمل فيه الفنان الإماراتي عبد الرحمن الجنيد صوته على وتر العود، مترنماً بكلمات صاغها الشاعر السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، والذي «دوزنت» جمله اللحنية «سلطنة»، ورافقهم في صياغة الفكرة الممثل ياسر النيادي، بينما جاءت لمسات علي بن مطر واضحة في الإخراج.

عبد الرحمن الجنيد

وعبر لوحة أبدعتها الفنانة التشكيلية لطيفة محمد، أظهرت مدى لحمة العلاقة بين الشعبين، اختتمت مشاهد كليب «من الآخر»، والذي قال عنه ياسر النيادي لـ «البيان»: «عبر هذا الكليب، قدمنا رسالة محبة إلى السعودية في يومها الوطني»، مبيناً أن الكليب كان محاولة لتقديم شيء من الشباب أنفسهم نابع من مكانهم «مركز الشباب» بأبوظبي. في السياق ذاته، يؤكد الفنان عبد الرحمن الجنيد، الذي تمتلئ قائمته بالأغنيات الوطنية، لـ «البيان» أن «الكليب عبارة عن رسالة محبة نوجهها إلى أشقائنا في المملكة». ويبين أن الكليب شهد تعاوناً فنياً بيننا وبين الأشقاء حيث تولى الشاعر عبد اللطيف آل الشيخ كتابة النص، وتوليت بنفسي أداءه.

طارق المنهالي

علي الخوار

قائمة الأعمال الوطنية بدت طويلة وضمت الشاعر علي الخوار الذي كشف عن أغنية «ولعي» التي كتب كلماتها، وغناها الفنان محمد المرزوقي، ولحنها غيث محمد، حيث أشار الخوار إلى أن الأغنية الجديدة إهداء إلى الشعب السعودي الشقيق، والأمر كذلك انسحب أيضاً على الفنان الإماراتي طارق المنهالي، الذي قدم هو الآخر عملين، الأول «احنا السعودية» والثاني «من يحب الوطن».‭ ‬‭ ‬‬‬

أما رجل الأعمال الإماراتي محمد المرزوقي، فآثر أن يحتفي بالمناسبة من خلال إنتاجه لأغنية «وجه النهار»، وهي من كلمات علي الخوار، وألحان غيث محمد وتوزيع الموسيقار حسام كامل.

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