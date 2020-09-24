سعيد الطاير: شراكة رسّخ دعائمها زايد

المصدر: دبي - البيان

تقدم معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وقال معاليه: «تحرص الإمارات على مشاركة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الاحتفال باليوم الوطني السعودي، تعزيزاً للعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين وروح الأخوة والصداقة والمحبة التي تربط الشعبين الإماراتي والسعودي، التي رسخ دعائمها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

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