حمدان بن راشد: العلاقة الإماراتية السعودية تاريخية واستراتيجية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن العلاقة بين دولة الإمارات وأشقائنا في المملكة العربية السعودية هي علاقة أخوية وتاريخية واستراتيجية.

وتقدم سموه بأحر التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد وإلى عموم الشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

وقال سموه إن العلاقة بين الإمارات وأشقائنا في المملكة علاقة تاريخية واستراتيجية أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسختها الشراكة الأخوية بين قيادتي البلدين، لتكون العلاقة نموذجاً يُحتذى في بناء العلاقات الدولية التي تعززها روابط الدم ووحدة المصير.

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