وزراء: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج استثنائي

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي وزراء أن العلاقات الإماراتية - السعودية تعتبر نموذجاً استثنائياً للتعاون والتكاتف في مختلف القضايا. وهنأ معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعباً، بذكرى اليوم الوطني الـ90، متمنياً للشعب السعودي كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد معاليه بهذه المناسبة: «أن العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بشقيقتها المملكة العربية السعودية هي علاقة مصير مشترك تضرب بجذورها في أعماق تاريخ المنطقة، حيث حرصت قيادة البلدين الشقيقين على مدار السنوات الماضية العمل سوياً في كافة المجالات والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لما فيه مصلحة شعبي البلدين، وبما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة».

وأضاف معاليه: «إننا حريصون على مشاركة إخواننا السعوديين فرحتهم بالاحتفال بيومهم الوطني وإحياء هذه الذكرى التي تعكس الوحدة والتراث والمصير المشترك بين البلدين، رافعين هذا العام شعار «معاً – أبداً» للتأكيد على روح الأخوة، والعلاقات الوثيقة التي غدت نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين الدول، سائلين الله عز وجل أن يحفظ الله المملكة وأن تدوم رفعتها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة».

مباركة

وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: «نبارك للأخوة في المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً الذكرى التسعين لتأسيس وقيام المملكة، حيث استطاعت وعلى مدار العقود التسعة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، هذه الإنجازات التي يترجمها تواجد الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً في مجموعة العشرين».

وأضاف معاليه: «دون شك، تشكل العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودي نموذجاً استثنائياً للتعاون، وسنواصل في وزارة المالية العمل على دعم هذه العلاقات الثنائية من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق ازدهار البلدين ورخاء الشعبين الشقيقين».

فرح

ودوّن معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، في حسابه عبر تويتر: «تهانينا للأشقاء في المملكة العربية السعودية بيومهم الوطني 90، فرحكم فرح لنا، وبلادكم ديارنا، أنتم إخوتنا وبكم نفخر، نجدد بهذه المناسبة حبنا لكم، وأمنياتنا بدوام العز والتقدم لبلدكم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، دمتم بخير وقوة ومنعة، ودامت رايتكم خفاقة في سماء المجد والعلا».

ودوّن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «الماضي شاهد والحاضر يؤكد أن الإمارات والسعودية دولتان بقلب واحد.

جمعهما التاريخ ووحدهما المصير، هما طريق المنطقة للازدهار وعنوانها في الأمن والاستقرار. #معاً_أبداً لن نفترق مهما كبرت التحديات، فهكذا علمنا زايد ونحن على عهده باقون وعلى نهجه سائرون».

ومن جهتها دوّنت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، في حسابها عبر «تويتر»: «شعبنا واحد وشبابنا على قلب واحد، ومصيرنا واحد، ومستقبلنا واحد.. كل عام والمملكة العربية السعودية، وقيادتها، وشبابها بخير».

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