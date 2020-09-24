حمدان بن زايد: مسيرة حافلة بالإنجازات ونهضة شاملة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن العلاقات الإماراتية السعودية تاريخية واستراتيجية تسير نحو المزيد من التعاون والتكامل، مباركاً للمملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللشعب السعودي الشقيق ذكرى اليوم الوطني الـ 90، مسيرة حافلة بالإنجازات ونهضة حضارية وتنموية شاملة، العلاقات الإماراتية السعودية تاريخية واستراتيجية تسير نحو المزيد من التعاون والتكامل، حفظ الله المملكة وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز