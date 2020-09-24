استعراض ملاحظات المراقبين على الإدارة الانتخابية

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وبصفتها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات «ملتقى مراقبي الانتخابات»، خلال فعالية افتراضية، تم عقدها عن بعد، وعبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف التعرف إلى ملاحظات وتقارير المراقبين على أداء الإدارة الانتخابية، ومناقشتها مع الفرق المتخصصة، وبما يسهم في الارتقاء بالأداء، وتعزيز المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومواصلة مسيرة النجاحات في تنظيم عمليات انتخابية، وفق أرقى المعايير العالمية.

وقد شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، مشاركة واسعة من المراقبين، حيث عمل 30 مراقباً من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، على الوجود في المراكز الانتخابية في الأيام المقررة للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، لمتابعة سير عمليات التصويت، والوقوف على المخالفات الانتخابية التي قد تحدث في المراكز الانتخابية.

حضور

شهد الملتقى، حضور كل من طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والمستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، ووداد أحمد بو حميد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حضور رؤساء المراكز الانتخابية ونوابهم، ووفدين من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وعدد من الموظفين المختصين في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

توظيف

وأكد طارق هلال لوتاه، أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ومنذ انطلاقة أولى دوراتها في عام 2006، تتم وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة، وتسعى إلى تطبيق وتوظيف أفضل التقنيات التي تسهم في تحقيق هذه الغاية، وقال سعادته: «إن الجهود التي تمت من قبل الجهات التي حرصت على متابعة ومراقبة العملية الانتخابية، كانت من أهم المقومات التي تتعزز معها الشفافية في تنظيم الانتخابات». وأضاف أن المخرجات الخاصة بلقاء اليوم، سيتم وضعها في صدارة الأولويات التي سيتم توظيفها والاستفادة منها، ولتكون ركيزة في مسيرة التطوير التي نحرص من خلالها على الاستفادة من جميع الخبرات والقدرات المميزة، التي نفخر بمشاركتها ودعمها المستمر للعملية الانتخابية.

مشاركةوأكد أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، شهدت مشاركة واسعة من الجمعيات الأهلية في دولة الإمارات، والذي يشكل داعماً كبيراً لمسيرة الانتخابات في الدولة، وبرنامج التمكين السياسي، وقال سعادته: إن الاجتماع اليوم، والذي حرصنا أن يشهد مشاركة رؤساء المراكز الانتخابية ونواب المراكز، يأتي ضمن جهود الوزارة للتعرف إلى ملاحظات المراقبين، والتعرف إلى آرائهم وتوصياتهم، والتي سوف تسهم في الارتقاء بالعملية الانتخابية.

تقرير

وتم خلال اللقاء، استعراض تقرير «انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019»، الذي تم خلاله تسليط الضوء على جميع الإجراءات والمحطات المهمة في سير العملية الانتخابية.

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