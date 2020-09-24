بتوجيهات حمدان بن زايد.. تمديد صيد الأسماك بـ«الحظرة» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، واستجابةً للظروف الحالية، أصدرت الهيئة قراراً إدارياً بشأن تمديد موسم صيد الأسماك بالمعدات الثابتة «الحظرة» في أبوظبي ليكون حتى نهاية أكتوبر المقبل، والذي تم بموجبه تمديد الموسم الحالي حتى الـ 31 من أكتوبر من العام الجاري.

وسيتم تعديل موسم الصيد بالحظرة خلال العام المقبل بحسب ما تحدده اللجان المختصة، وذلك دعماً لاستدامة قطاع مهنة الصيد والعاملين بها. وتقوم هيئة البيئة في أبوظبي بتنظيم زيارات ميدانية إلى المواقع على سواحل إمارة أبوظبي والجزر التابعة لها، إضافة إلى تنظيم حملات التوعية للصيادين التقليديين لحثهم على استغلال الثروة السمكية بطريقة مستدامة من خلال التزامهم بقوانين الصيد والقرارات المنظمة له. كما وضعت الهيئة العديد من الضوابط لإدارة المصايد في الإمارة بطريقة تضمن صون الموارد الطبيعية والمحافظة على المخزون السمكي على نحو مستدام.

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