سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتغيير مُسمى «كهرباء الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 30 لسنة 2020 بشأن تغيير مُسمى هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

وبحسب المرسوم الأميري يُستبدل بمسمى «هيئة كهرباء ومياه الشارقة» أينما ورد في التشريعات وكافة التعاملات الإدارية والمالية والقانونية، وغيرها من المعاملات الرسمية الأخرى، المسمى: «هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة». كما يُعتمد مسمى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة باللغة الإنجليزية كالآتي:

«Sharjah Electricity, Water and Gas Authority».

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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