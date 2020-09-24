ورشة للتعريف بجائزة الوقاية من التنمر

المصدر: أبوظبي - وام

نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ورشة عمل حول إجراءات التسجيل في جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس.

وشارك بتقديم الورشة - التي عقدت عبر الاتصال المرئي - عصام علي مسؤول السياسات الاجتماعية بمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بدول الخليج العربية «يونيسف» بحضور عدد من المهتمين من الميدان التربوي وأولياء الأمور بالإضافة إلى الطلبة.

وأوضح عصام علي أن الجائزة تهدف إلى تعزيز الجهود لتوفير بيئة مدرسية آمنة للأطفال وتحفيز المجتمع المدرسي على البذل والعطاء وخلق المنافسة الشريفة وتكريم الطاقات الدؤوبة في مكافحة التنمر بالإضافة إلى إبراز أصحاب المبادرات والأفكار الإبداعية المتميزة. وقدمت ورشة العمل شرحاً مفصلاً عن فئات الجائزة والتي تتضمن المدارس الحكومية والخاصة والمعلمين ومن في حكمهم من الفنيين والممرضين والطلبة والأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين وأولياء الأمور وطريقة الترشح وتعبئة الاستمارة على الموقع الإلكتروني bpa.scmc.gov.ae.

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