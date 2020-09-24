محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات تحتفل مع السعودية وسط تحالف قوي وشراكة عميقة

المصدر: دبي - البيان

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المملكة العربية السعودية، بمناسبة الیوم الوطني الـ90 لها، مؤكدين أن الإمارات تحتفل اليوم مع أشقائها في السعودية وسط تحالف قوي يجمعهم وشراكة عميقة وروابط تاريخية.

وبث سموهما رسالة مشتركة عبر مقطع «فيديو» نشراه على «تويتر» حملت تهنئة للشعب السعودي الشقيق وقيادته.

مباركة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في الرسالة: «إخواني الشعب السعودي العزيز الأفخم أبارك لكم ولقيادتكم الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نبارك لكم اليوم الوطني المجيد، شعبنا يحتفل اليوم معكم ويتمنى لكم دوام الخير والرخاء، نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليكم عزكم ومجدكم».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الرسالة: «أهلنا وإخواننا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة كل عام وأنتم في خير وعز وتقدم، في يومكم الوطني الـ90 مسيرة وطن مباركة يرعاها خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وإنجازات مشهودة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إخوانكم شعب الإمارات يفرحون معكم بهذه المناسبة المجيدة لأننا شعب واحد ومصير واحد عزكم من عزنا وفرحتكم فرحتنا، الإمارات والسعودية يجمعهم تحالف قوي وشراكة عميقة وروابط تاريخية، أدام الله الخير والبركة على أرض الحرمين الشريفين، والأخوة بين الشعبين الشقيقين حفظكم الله، والسلام عليكم».

مقطع

وختم مقطع الفيديو بعبارات جاء فيها: «في يومهم الوطني يتوحد الفرح بقلوب تنبض بالمحبة.. من أخيكم محمد بن راشد آل مكتوم وأخيكم محمد بن زايد آل نهيان.. نهنئ المملكة العربية السعودية، ملكاً وولي عهد وشعباً باليوم الوطني الـ90.. هنا تردد مشاعر القيادتين والشعبين بأخوة متجذرة عبر التاريخ: (معاً أبداً.. عيدنا واحد.. السعودي إماراتي والإماراتي سعودي)».

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر «تويتر»: «رسالتي وأخي محمد بن زايد للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً في يومهم الوطني المجيد.. أدام الله مجدهم وعزهم وأدام أخوّة الشعبين الشقيقين.. معاً أبداً».

بدوره دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «نھنئ خادم الحرمین الشریفین وولي عھده والشعب السعودي الشقیق، بمناسبة الیوم الوطني.. 90 عاماً من الإنجازات الحضاریة، والمواقف التاریخیة في دعم القضایا العربیة والإسلامیة.. علاقات الإمارات والسعودیة كانت ولا تزال وستظل نموذجاً للأخوة والمحبة والتوافق والمصیر الواحد».

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