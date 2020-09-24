«بي بي سي»: 2020 عام إماراتي بامتياز

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن عام 2020 بات عاماً إماراتياً بامتياز، لما شهده هذا العام من تحقيق إنجازات مشهودة للدولة.

ورصدت «بي بي سي»، في تقرير نشرته أمس، رحلة صعود الإمارات نحو المكانة المتميزة التي بلغتها اليوم، حيث ركز التقرير بصفة خاصة على الإنجازات التي حققتها الدولة في العام الجاري 2020.

وجاء التقرير بعنوان: «كيف باتت الإمارات قوة إقليمية؟»، وذكر أن الدولة تمتلك طموحاً عارماً للتميز والريادة.

طموح

وجاء في التقرير: «إن هذا الطموح بدأ يخرج جلياً إلى النور ويتجسد على أرض الواقع خلال العام الجاري تحديداً، ذلك أنه العام الذي شهد إطلاق دولة الإمارات لمهمة فضائية إلى كوكب المريخ تهدف إلى اكتشافه، كما أبرمت معاهدة سلام مع إسرائيل، وتصدرت الإمارات خلال العام الجاري منحنى دول العالم في التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، إلى الحد الذي جعلها ترسل طائرات محملة بمعدات وقاية وإمدادات طبية لمواجهة الجائحة إلى بريطانيا ودول أخرى».

وأضاف: «إن هذه الإنجازات تتزامن مع اقتراب موعد الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، والذي يحل في نهاية العام المقبل».

واستعرض التقرير الدور المحوري الذي اضطلعت به الدولة على الساحة السياسية العالمية، فذكر التقرير أن الإمارات، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أنشأت مخيماً في مايو 1999 على الحدود بين كوسوفو وألبانيا لإيواء اللاجئين الفارين من حروب البلقان. وعلاوة على ذلك، أرسلت الدولة أيضاً طائرات حربية إلى موقع النزاع بين صربيا وكوسوفو، لتكون بذلك أول دولة عربية حديثة تُرسل قوات عسكرية إلى أوروبا للمشاركة في مهام يقوم بها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

إنجاز

وذكر التقرير: «إن طموح الإمارات لا يعرف حدوداً ولا نهاية، ولا يتوقف عند إنجاز، فقد باتت خلال العام الجاري أول دولة عربية ترسل مهمة فضائية لاستكشاف المريخ». وأضاف: «إن دولة الإمارات أطلقت هذه المهمة التي اختارت لها اسم «مسبار الأمل» بكلفة بلغت 200 مليون دولار، وسرعة تبلغ 126000 كيلومتر في الساعة، ومن المقرر وصول «مسبار الأمل» إلى وجهته التي تبعد عن الأرض مسافة 495 مليون كيلومتر خلال فبراير المقبل، ليبدأ بعد ذلك في رسم خرائط للغلاف المحيط بالكوكب الأحمر والغازات التي يتكون منها، ثم يرسل هذه الخرائط إلى الأرض لدراستها».

واختتم التقرير بنقل تصريح سابق لمعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تعليقاً على إبرام معاهدة السلام، قال فيه: «ستساعد المعاهدة الإمارات على أن تصبح لاعباً عالمياً من حيث كسر المحظورات والجدران، لذلك سوف نتحرك بشكل أسرع».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز