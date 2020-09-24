«صحة دبي» تبحث تعزيز التعاون الطبي مع أستراليا

المصدر: دبي - البيان

بحثت هيئة الصحة بدبي تعزيز التعاون الطبي والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الصحية الأسترالية، لاسيما في مجال التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي والتدريب والتعليم الطبي والأبحاث والدراسات المتخصصة.

جاء ذلك خلال لقاء معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي في مقر الهيئة، أمس، إيان هاليداي القنصل العام الأسترالي في دبي، وجون كافاناه مسؤول المفوضية الأسترالية للتجارة والاستثمار.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على بناء شراكات جديدة بين الهيئة والمؤسسات الصحية والأكاديمية في أستراليا والبدء في تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية «أونلاين» لتعزيز قدرات الكوادر الطبية وذلك حرصاً من «صحة دبي» على الاستفادة من الخبرات والتجارب الأسترالية في هذا الجانب على أن تبدأ أولى سلسلة البرامج التدريبية مطلع نوفمبر المقبل بالإضافة إلى الاتفاق على إجراء أبحاث ودراسات علمية متخصصة مشتركة بين الهيئة وكبرى مراكز البحوث الأسترالية وخاصة في المجالات والجوانب المتصلة بالأمراض السارية والوبائيات ومنها «كوفيد 19».

تخصصات

وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى إمكانية التعاون في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية على وجه التحديد وغير ذلك من التخصصات الطبية الدقيقة والإمكانيات التي سخرتها هيئة الصحة بدبي لمواجهة تحدي «كوفيد-19» وكيف تمكنت الهيئة من مواجهة هذه الجائحة العالمية من خلال منظومة وقائية وعلاجية متكاملة تقوم عليها كفاءات وخبرات طبية مميزة مدعومة بأفضل التجهيزات والتقنيات والبروتوكولات المتقدمة.

وأكد معالي القطامي أن الهيئة تعوّل كثيراً على محورين مهمين في أعمال التطوير أولهما التدريب والتعليم الطبي وتنمية القدرات والكفاءات عبر برامج متطورة تتوافق وأفضل الممارسات المهنية العالمية، وثانيهما محور البحوث والدراسات المتخصصة والدقيقة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على المحورين إلى جانب محاور أخرى تسير فيها لتحقيق التطوير الشامل في القطاع الصحي بدبي والتوسع في نطاق شراكتها محلياً وعالمياً ولاسيما مع المؤسسات الصحية والعلمية والأكاديمية المرموقة التي لديها الرصيد الكبير من الخبرة والتجارب الناجحة.

وأعرب معاليه عن تقدير الهيئة للتجربة الصحية الأسترالية.

تقدم

من جانبه أثنى القنصل العام الأسترالي على التقدم المتواصل الذي يشهده القطاع الصحي في دبي، مشيداً بالسياسة العامة للهيئة ومنهجية التطوير التي تنفذها والاهتمام البالغ من جانب «صحة دبي» بتعزيز الشراكات مع القطاع الصحي الخاص والمؤسسات الرائدة ذات العلاقة، لافتاً إلى أن أستراليا تقدر أي تعاون مع الهيئة وتتطلع إلى بناء علاقات قوية وشراكات بناءة في المجال الصحي مع دبي.

حضر اللقاء الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية وصالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي والدكتورة وديعة شريف مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث وعدد من مسؤولي الهيئة.

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