انخفاض الجرائم الإلكترونية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أكد عبدالله حمد المنصوري، رئيس نيابة في أبوظبي «أن الجهود المضاعفة والعمل التكاملي والخطط التوعوية التي انتهجتها النيابة العامة، أسهمت في خفض مؤشرات قضايا الجرائم الإلكترونية خلال العام الجاري، بواقع 803 قضايا بالمقارنة مع العام الماضي، حيث انخفض عدد القضايا من 1233 جريمة إلكترونية في عام 2019 إلى 430 قضية إلكترونية العام الجاري».

ونوّه إلى أن الإحصائيات تشير إلى تسجيل انخفاض في إجمالي عدد قضايا الابتزاز الإلكتروني خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 208 قضية ابتزاز إلكتروني، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفئة العمرية الواقعة بين سن 7 سنوات إلى 18 سنة تشكل الفئة الأكثر عرضة للوقوع في براثم الابتزاز الإلكتروني، بينما تشكل الفئة العمرية 18 إلى 25 سنة متوسط سن الجناة مرتكبي تلك الأفعال.

وتفصيلاً، أوصى المشاركون في الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي أمس «عن بُعد» تحت عنوان: «الابتزاز الإلكتروني.. وقائع وأرقام»، بضرورة التعريف بقانون الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات لدى كافة أفراد المجتمع وطلاب المدارس، مؤكدين دور الكادر التعليمي في نقل وغرس مفهوم الجرائم المرتبطة بالابتزاز الإلكتروني كالتهديد.

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