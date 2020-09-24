انطلاق الجلسات النقاشية بملتقى الأهداف العالمية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت فعاليات ملتقى الأهداف العالمية في أبوظبي، الذي يعقد بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشمل سلسلة من جلسات النقاش والحوارات الثنائية لمناقشة واستكشاف الجهود الدولية التي تستهدف تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويتولى المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي تنظيم الملتقى الذي يُعقد للمرة الأولى في الإمارات، ويصادف الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة.

الابتكار المستدام

وشاركت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية- معاً في جلسة نقاش حول الابتكار المستدام من أجل أهداف التنمية المستدامة عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الاثنين الماضي، بمشاركة فيرا هان نائب رئيس أول ورئيسة الاستدامة المؤسسية في «باير»، وجون بلود مسؤول الشؤون العامة والقانونية في «أنهويسر بوش إنبيف»، والدكتورة فيتسوم آسيفا آديلا وزيرة التخطيط والتنمية في إثيوبيا.

وأشارت خلال الجلسة إلى أهمية التنسيق وتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات، وقالت: «إن استطعنا تحقيق ترابط متين بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فسنكون قادرين على تحقيق أهداف الاستدامة».

جلسة نقاش

واستضافت أبوظبي أول من أمس جلسة نقاش حول «استخدام التكنولوجيا والابتكار في التنمية الاقتصادية المستدامة، التي أدارها نيك تومبسون، رئيس تحرير «ويرد»، وشارك فيها حنان هرهره اليافعي، الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71، والدكتور طارق بن هندي، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وكاي فو لي، الرئيس التنفيذي لـ«سينوفيشن فينشرز» وعالِم الذكاء الاصطناعي المرموق وعضو مجلس إدارة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وساتيسيا ميتشل، رئيس ريادة الأعمال في (إي واي). وناقش المشاركون في الجلسة إمكانية قيام الأجهزة الحكومية وقادة الأعمال بالتعامل بشكل أفضل مع القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية عبر تعزيز الجهود والتعاون فيما بينهم والمنظمات المختصة في قطاع التكنولوجيا والابتكار، والعملاء، والحكومات، والمنظمات غير الربحية، والمجتمع بشكل عام. وخلال مشاركته في الجلسة، قال الدكتور طارق بن هندي: نعمل مع الشركات لمعرفة المخاطر التي يمكن أن تؤثر على ازدهارها، وكيفية تقليل تلك المخاطر في أهم جوانب العمل، لضمان نجاح الشركات.

وأضاف، «نحن لا نقوم فقط بدعم تطور التكنولوجيا المبتكرة في أبوظبي، ولكننا نتطلع إلى كيفية تصدير هذه التكنولوجيا لبقية أنحاء العالم».

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