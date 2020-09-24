«دبي القضائي»: الدفعة 7 لدبلوم الدراسات القانونية عن بُعد بدءاً من 4 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد دبي القضائي أن الدفعة السابعة لدبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية المخصص للنيابة العامة بدبي، سيجري تنظيمها عن بُعد تزامناً مع التدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس (كوفيد 19) خلال الفترة من 4 أكتوبر المقبل حتى 3 يناير 2021، وبواقع يومين أسبوعياً، وتحديداً الأحد والثلاثاء. وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «سنستعين بالبنية التحتية التقنية المتقدمة التي عمل المعهد على تطويرها لإطلاق وتنظيم برنامجنا التأهيلي لدبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية المخصص للنيابة العامة بدبي، وسنضمن للدارسين المهارات التي يحتاجون إليها على نحو يماثل الدورات السابقة لاعتمادنا على أرقى ما توصلت إليه تقنيات التعلم عن بعد، لاسيما أننا عملنا منذ بداية الجائحة على الاستعداد الأمثل لمواصلة رسالتنا بالكفاءة المعهودة والاحترافية العالية، للحفاظ على الريادة التي حققناها في هذا المجال».

برامج

ويمثل إعداد وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وتنفيذ البرامج المتخصصة للعاملين بالمجال القانوني والقضائي من أهم الأنشطة التي يمارسها المعهد ويستفيد من برنامج تأهيل المعاونين القضائيين أمناء السر وكُتاب الجلسات والمترجمون والموظفون الذين يتولون الأعمال الإدارية والكتابية اللازمة لأعمال المحاكم والنيابة العامة. ويعد الدبلوم من أهم برامج المعهد، كما يعكس حرصه على تحقيق الريادة في التدريب، ومواصلة دوره البناء في إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة.

مهارات

يتمثل الهدف العام من البرنامج في تأهيل أعوان السلطة القضائية بالنيابة العامة وتزويدهم بالعلوم والمهارات اللازمة لتنفيذ المهام المطلوبة منهم على الوجه الأمثل، ويتابع المنتسبون شرح كافة القوانين ذات الصلة بمهام النيابة العامة لضمان تزويدهم بالمهارات اللازمة لممارسة أعمالهم بكفاءة وفاعلية، وتعزيز اتجاهاتهم الإيجابية لتبني أفضل الممارسات السلوكية القانونية.

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