استئناف الرحلات الجوية المجدولة بين البلدين

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان

استأنفت الناقلات الإماراتية والسعودية رحلاتها المجدولة بين البلدين الشقيقين، بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي 90.

واستأنفت شركة الطيران الوطنية السعودية خدماتها الأحد الماضي، بواقع 5 رحلات يومية للربط بين دبي والرياض وجدة والدمام. وهناك خطط لتسيير رحلات بين دبي والسعودية، تقوم بها طيران «ناس» السعودية، بالإضافة إلى طيران الإمارات و«فلاي دبي» خلال الأيام والأسابيع المقبلة.وتقدّم ماجد الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي، بأطيب الأمنيات للسعودية، راجياً لها دوام الازدهار، وإلى شعبها موفور الرخاء، والمضي قدماً على طريق تحقيق تطلعاته المستقبلية، مشيراً إلى أن استئناف الرحلات بين دبي والسعودية هي خطوة مهمة جداً، وسوف تعزز عودة النشاط الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

ورحبت مطارات دبي بالزوّار السعوديين إلى دبي، عبر شاشات العرض في المبنى 3 في مطار دبي، متمنية لهم طيب الإقامة والمضي قدماً على طريق النجاح والتقدم.

وتشارك الاتحاد للطيران، احتفالات السعودية بيومها الوطني 90، وتهنئ المملكة قيادة وشعباً، إذ قدّمت الشركة رسماً تصويرياً للمحطات التي زارتها طائرتها «بوينغ787-9» حاملة تصميم وشعار المملكة مع عبارة «اختر المملكة العربية السعودية» انطلاقاً من رحلتها الأولى إلى الرياض في 23 سبتمبر العام الماضي.

وقال أحمد القبيسي، نائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي والشؤون الحكومية والدولية بالاتحاد للطيران: «يحتفي التصميم المستوحى من تراث السعودية بالعلاقات التاريخية الوثيقة. وتُعدّ السعودية سوقاً رئيسة بالنسبة لنا، وتتمتع الشركة بروابط قوية مع الخطوط السعودية ممثلة باتفاقيات المشاركة بالرمز وبرنامج الصيانة الموسّع الذي نحظى به عبر الاتحاد الهندسية».

وأضاف: «رهناً بتخفيف القيود على السفر وإعادة فتح الحدود، تتطلع «الاتحاد للطيران» لاستئناف خدماتها للمملكة اعتباراً من أكتوبر المقبل، ومدّ جسورها الجوية بين أبوظبي والرّياض وجدّة والدمّام».

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