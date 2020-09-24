أنشطة احتفالية في مطار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفى مطار أبوظبي الدولي باليوم الوطني السعودي 90، بتنظيم أنشطة احتفالية، تخللها رفع أعلام المملكة العربية السعودية في أرجاء مطار أبوظبي الدولي، في خطوة تؤكد التزام مطارات أبوظبي بتجسيد العلاقات والروابط المتينة التي تجمع بين البلدين لاسيما على صعيد قطاع الطيران والنقل الجوي.

وقال وليد سالم الحميري، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي: «تجمع الإمارات والسعودية، علاقات وروابط أخوية متينة استمرت على مر التاريخ، ويسعدنا اليوم أن نشارك أشقاءنا السعوديين احتفالاتهم بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وإنه ومع الاستعدادات استئناف تشغيل الرحلات الجوية في السعودية لا بد لنا من الإشارة إلى الإجراءات والتدابير الاحترازية المكثفة التي اتخذتها العاصمة أبوظبي لضمان سلامة جميع المواطنين والمقيمين والزوار في الإمارة، ما يضمن لهم الحصول على إقامة آمنة خلال تواجدهم في أبوظبي».

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