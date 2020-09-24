الخوري: نموذج خليجي وعربي وعالمي فريد

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «ليس غريباً مشاركة الشعب الإماراتي شقيقه السعودي احتفالاته بذكرى اليوم الوطني السعودي 90، فالعلاقات الإماراتية-السعودية تمثل نموذجاً خليجياً وعربياً وعالمياً فريداً على مستوى القيادة، وعلى المستوى الشعبي كذلك. ويأتي اختيار شعار «معاً_أبداً» عنواناً لرسالة أبناء الإمارات لإخوانهم في المملكة في هذه المناسبة، ليؤكد حتمية الشراكة ووحدة الرؤية والهدف بين البلدين الشقيقين». وأكمل: «سنواصل في وزارة المالية العمل مع أشقائنا في المملكة لترجمة هذه الرؤية الموحدة إلى مشاريع وإنجازات شاملة ومستدامة في كل المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، لنسهم معاً في صنع مستقبل مزدهر، يحقق الرفعة والنجاح والتقدم لبلدينا وشعبينا وللمنطقة».

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