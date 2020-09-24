تعاون بين «أبيكس الوطنية للاستثمار» و«شيبا الطبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة أبيكس الوطنية للاستثمار «الإماراتية»، وهي شركة استثمارية تُعنى بالاستثمارات العامة وشتى القطاعات، عن توقيع اتفاق تعاون مع مركز شيبا الطبي «الإسرائيلي»، والذي يُعَد من أكبر المستشفيات في دولة إسرائيل.

ووقع الاتفاقية خليفة يوسف خوري، رئيس مجلس إدارة شركة أبيكس الوطنية للاستثمار، والبروفيسور يتشاك كريس، المدير العام لمركز شيبا الطبي، وذلك خلال مؤتمر صحافي رقمي في إمارة أبوظبي وبحضور جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والممثلين من كلا الطرفين. وقد تم بث هذا الحدث المهم على الهواء مباشرة عبر الإنترنت من الإمارات العربية المتحدة ومركز شيبا الطبي لجمهور عالمي.

تعاون

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لتعزيز الجهود الهادفة إلى مواجهة العديد من التحديات الخاصة بالقطاع الصحي، من ضمنها محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الأبحاث والدراسات الطبية، والسياحة الطبية، ومستقبل الرعاية الصحية. ويُمثل المشروع المشترك، «مبادرة الخليج»، أحد أهم مخرجات هذه الاتفاقية، والذي يستند إلى نموذج ARC (التسريع وإعادة التصميم والتعاون) التابع لمركز شيبا الطبي لدمج الابتكار في المراكز الطبية وتقنيات الصحة الرقمية الجديدة في النظام البيئي للرعاية الصحية.

وستعمل شركة أبيكس الوطنية للاستثمار ومركز شيبا الطبي على جمع البيانات الصحية من دولتي الإمارات وإسرائيل وشركاء آخرين من خلال قدرات نموذج ARC الخاصة بالبيانات الضخمة والقدرات الحسابية، على أن يتم دمج التقنيات الدولية مع الشركاء والعملاء عبر برامج مصممة خصيصاً لهذا المجال. والجدير بالذكر أن كلا الطرفين قد أعلنا يوم 10 سبتمبر الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم لتطوير الجهود التعاونية، إذ أشار خليفة يوسف خوري، رئيس مجلس إدارة شركة أبيكس الوطنية للاستثمار، إلى أن هذه الاتفاقية تعد انعكاساً لمدى اهتمام البلدين بتطوير وبلوغ أعلى المعايير في مجال القطاع الصحي لخدمة شعوب المنطقة، وامتداداً لجهود الدولتين لتعزيز ثقافة الابتكار في المجال الطبي.

ديناميكيات

وتعليقاً على ذلك، قال البروفيسور يتشاك كريس، المدير العام لمركز شيبا الطبي: «نفخر بكوننا أول مستشفى في إسرائيل يوقع اتفاقية تعاون مع شركة إماراتية رائدة، ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستغير ديناميكيات الرعاية الصحية والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستكون بمثابة مؤشر على السلام والازدهار في منطقة الخليج وخارجها. إذ نحن نؤمن أن الأمل لا يعرف حدوداً».

وتعتبر شركة أبيكس الوطنية للاستثمار، شركة استثمارية تُعنى بالاستثمارات العامة وشتى القطاعات، ومنها القطاع الصحي الذي ركزت عليه أخيراً من خلال إنشاء المستشفيات الميدانية بالسرعة القصوى وتجهيزها بأحدث المعدات اللازمة المطابقة لأعلى المعايير الدولية، كما تعمل وتساهم في إيجاد الحلول لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى العمل على جمع البيانات الميدانية لتدعيم المختبرات.

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