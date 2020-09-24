يوسف العتيبة ضمن الـ 100 شخصية الأكثر تأثيراً عالمياً 2020

المصدر: دبي - سيد صالح

اختارت مجلة «تايم» الأمريكية الشهيرة، معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، ضمن قائمتها لأكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم، خلال العام الجاري.

وأعلنت المجلة، قائمة أكثر شخصية مؤثرة عالمية في 2020، في حفل كبير، استمر على مدى ساعة، أقامته المجلة في مقرها الرئيس بمنطقة «مانهاتن» الشهيرة بمدينة «نيويورك»، وبثته هيئة الإذاعة والتليفزيون الأمريكية «إيه بي سي»، إلى جانب عدد من الشبكات التليفزيونية الأمريكية الأخرى، على الهواء مباشرة.

وذكرت المجلة في تقريرها المُرفَق بقائمة هذا العام، أن معالي يوسف العتيبة، يتمتع بتأثير ونفوذ كبيرين في واشنطن.

مكانة مؤثرة

وأضافت أن معاليه نجح في بلوغ هذه المكانة المؤثرة، من خلال نشاطه الدبلوماسي والاجتماعي الدؤوب، الذي يواظب على أدائه منذ أن تولى منصبه كسفير للدولة في واشنطن، إلى جانب نشاطه الخيري أيضاً، الأمر الذي مكّنه من بناء شبكة علاقات وصداقات متشعبة ومؤثرة.

وذكر تقرير «تايم»، أن شبكة العلاقات هذه أتت بثمارها، ونجح معاليه خلالها في تعزيز العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة، خاصة منذ عام 2016.

وأضاف التقرير أن معاليه يُعَدُ الآن بمثابة الوجه العام لمنطقة الشرق الأوسط في شكلها الجديد، الذي يُصَاغ الآن، خاصة بعد الدور المحوري الذي اضطلع به معاليه في المحادثات التي سبقت إبرام معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري. وذكر التقرير أيضاً، أن النشاط الذي قام به معالي يوسف العتيبة في مفاوضات ما قبل المعاهدة، كان غير قابل للمقاومة، خاصةً في ما يتعلق بدوره في إثناء إسرائيل عن ضم أراضي الضفة الغربية.

صداقات قوية

وأشار التقرير في ختامه، إلى أن معاليه استفاد كثيراً من الصداقات القوية، التي كوّنها على مدى سنوات، حيث كان يتمتع بمكانة متميزة، سهلت له تكوينها. يذكر أن معالي يوسف العتيبة، هو العربي الوحيد على قائمة «تايم» لهذا العام. وتُصدِر «تايم» هذه القائمة بصفة سنوية منذ عام 1999، حيث تتضمن القائمة أكثر 100 شخصية عالمية مؤثرة ومحركة للأحداث خلال العام، في مختلف مجالات الحياة.

وتحظى القائمة، وكذلك الشخصيات الــ 100 المُختَارَة ضمنها كل عام، بمكانة مرموقة على مستوى العالم، لذا، تترقب مختلف وسائل الإعلام العالمية، الحفل السنوي للإعلان عن القائمة باهتمام واحتفاء بالِغَين. وكان من المنتظَر أن يقام حفل هذا العام في الموعد المعروف، الذي اعتادته «تايم» للإعلان عن القائمة السنوية، وهو منتصف أبريل من كل عام، إلا أن الظروف الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، أدت إلى تأجيل الحفل.

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