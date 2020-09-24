جهود رقابية وإجراءات ضد المخالفين لتدابير الوقاية في دبي

المصدر: دبي – وائل نعيم، البيان

واصل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد 19»، ومخالفة المنشآت غير الملتزمة بالتدابير الاحترازية، كعدم الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الموظفين والمستهلكين للكمامات، وغيرها من التدابير الوقائية، فيما تابعت بلدية دبي الإجراءات الاحترازية التي عممتها سابقاً على المؤسسات والأنشطة والفعاليات.

وتفصيلاً، أكدت اقتصادية دبي أن للتاجر كامل الحق في الامتناع عن استقبال أو تقديم الخدمات للمستهلكين والمتعاملين غير الملتزمين بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من فيروس «كوفيد19»، وذلك لتجاوزهم البروتوكولات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية في المرحلة الحالية، ومن منطلق أن صحة وسلامة المجتمع أولوية، والجميع مسؤول في حمايته، ومنع انتشار الفيروس.

كما شددت اقتصادية دبي على التجار ضرورة توضيح البروتوكولات والتدابير والإجراءات المتبعة، للمستهلكين والمتعاملين، وتوعيتهم من لحظة وصولهم للمنشأة التجارية، وحثهم على الالتزام، قبل اتخاذ قرار الامتناع عن تقديم الخدمة، وذلك للتأكد من معرفة المستهلك بالتدابير الاحترازية واقتصار الامتناع عن تقديم الخدمة للمستهلكين غير الملتزمين.

ونوهت اقتصادية دبي، على أنها ستقوم بالتحقق من تفاصيل شكاوى المستهلكين المتعلقة بامتناع التاجر عن تقديم الخدمة لهم في حال ورودها، والطلب من التاجر إثبات حالة عدم التزام المستهلك بالأدلة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو الحد من انتشار فيروس «كوفيد19»، وذلك عبر الالتزام التام بالتدابير الاحترازية والبروتوكولات المنظمة للأنشطة التجارية.

4 منشآت

من جانب آخر، خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، يوم أمس، 4 منشآت تجارية وهي عبارة عن محلين للبيع بالتجزئة داخل مراكز تسوق، وصيدلية في منطقة الرقة، ومحل صرافة في المرقبات، وذلك بسبب عدم التزام الموظفين العاملين فيها بارتداء الكمامات. كما تم التنبيه على منشأتين بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي داخلهما، في حين وصل عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية، إلى 539 منشأة.

ولفتت اقتصادية دبي إلى أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، وستقوم بكامل واجبها للحفاظ على صحة المجتمع.

زيارات

إلى ذلك، نفذ مفتشو بلدية دبي 2601 زيارة تفتيشية على المؤسسات للتأكد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها البلدية، وذلك خلال 22 الشهر الجاري، وأسفرت الزيارات عن إغلاق 3 مؤسسات غذائية مخالفة لتلك الإجراءات والتدابير، تشمل مطعمين وكافيتريا إضافة إلى إغلاق مركز تدليك وصالون.

وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2488 مؤسسة، ونسبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية 96%، فيما تم تسجيل 56 مخالفة وتوجيه 52 تنبيهاً.

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