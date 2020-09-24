حزمة إجراءات للسفر عبر منافذ الشارقة الجوية

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة عن حزمة من إجراءات السفر، عبر منافذ الإمارة الجوية، والتي تأتي في أعقاب الإعلان عن فتح خطوط السفر للمواطنين والمقيمين في الإمارات، وذلك ضمن الجهود للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وللحد من انتشار «كوفيد 19».

وتشدد اللجنة على ضرورة اتباع كل الإجراءات الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتقييم الوضع العام في الدول.

وأكدت أنه سيكون السفر مسموحاً للمواطنين والمقيمين عبر منافذ إمارة الشارقة لأي وجهة في حال توفر خطوط للناقلات الجوية، ووفق إجراءات الدول في دخول المسافرين، ويجب على المسافرين التأكد من الوضع الوبائي للدول المراد زيارتها مع التأكد من تغطية التأمين الصحي لكل تكاليف العلاج والعزل للمقيمين والسياح حتى ظهور نتيجة الفحص السلبية، وإلزام المسافرين بشهادة فحص مخبري بنتيجة سلبية قبل الوصول، عبر منافذ إمارة الشارقة لم يمضِ على إصدارها أكثر من 96 ساعة.

نتيجة

ولفتت إلى أنه سيتم إعادة الفحص في المنفذ بغض النظر عن النتيجة السلبية، وفي حال إجراء الفحص في أحد منافذ إمارة الشارقة على المسافر القادم أن يتقيد بالحجر الذاتي في مكان سكنه لحين ظهور نتيجة الفحص، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يخضع الشخص للحجر المنزلي أو الصحي حسب المدة، التي تم تحديدها مسبقاً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتبلغ مدة العزل الصحي 14 يوماً إذا كانت إيجابية مع تحمل المسافر أو الكفيل نفقات العلاج والعزل، وفي حال عدم التقيد بالحجر الصحي سيتم التعرض للمساءلة القانونية والمحاكمة.

عودة

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم فتح المنافذ حسب الإجراءات والاشتراطات، التي تم تحديدها مسبقاً من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي تنص على السماح بدخول المقيمين عبر منافذ الشارقة دون الحاجة إلى أخذ الموافقات المسبقة، وإلزامية الفحص المسبق قبل القدوم للدولة لا تتعدى 96 ساعة من موعد السفر على أن تكون نتيجة الفحص سلبية، وإعادة إجراء الفحص المخبري PCR عند الوصول إلى منافذ إمارة الشارقة، ويكون العزل الصحي للحالات ذات النتيجة الإيجابية على نفقة المسافر أو الكفيل.

ويسمح لمواطني الدولة والمقيمين بالسفر إلى مختلف البلدان وفق مخطط الرحلات المجدولة، عبر منافذ إمارة الشارقة وإجراءات البلدان المراد السفر إليها في دخول المسافرين، وإجراء الفحص المخبري PCR قبل السفر في غضون 96 ساعة من تاريخ السفر للوجهات التي تتطلب ذلك، والالتزام بالإجراءات المتبعة بالدول المراد السفر إليها، وضرورة وجود التأمين الصحي عند السفر للخارج، وإعادة إجراء الفحص المخبري PCR عند الوصول إلى منافذ إمارة الشارقة.

تحديث

قالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة إنه سيتم تحديث ومراجعة الإجراءات القائمة بصورة دورية، والسماح بدخول السياح من جميع الدول عبر منافذ الشارقة، بشرط استيفاء اشتراطات الدخول للدولة، التي تتضمن حجز تذكرة سفر، وضرورة توفر تأمين صحي دولي للسائح قبل القدوم للدولة.

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