«الصحة» تضيء «برواز دبي» للتوعية بمرض الزهايمر

المصدر: دبي - البيان

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دول العالم، إحياء اليوم العالمي للزهايمر، الذي يصادف 21 من سبتمبر من كل عام، للتأكيد على أهمية تعزيز ورفع الوعي الصحي حول المرض، وتثقيف المجتمع بأهمية التشخيص المبكر، وتطوير الممارسات الطبية في هذا المجال، لتحقيق التمكين الاجتماعي والنفسي.

فعاليات

وبهذه المناسبة، نظمت الوزارة، ممثلة بمستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي، عدداً من الفعاليات، كان أبرزها إضاءة «برواز دبي» باللون البنفسجي، بالشراكة مع شركة «لاندبيك»، وتوعية زوار البرواز عن مرض الزهايمر، من خلال الرسائل التوعوية المعروضة في شاشات البرواز، إلى جانب إقامة ورشة توعوية لموظفي الوزارة عن المرض وأعراضه، وعلاج الأعراض المصاحبة، وطرق الوقاية، في برنامج مهاراتي، قدمه الدكتور طارق قاسم طبيب استشاري الصحة النفسية لكبار السن.

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