285 ألف درهم من «ميديكلينيك» لـ«التضامن ضد كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

تبرعت مجموعة «ميديكلينيك الشرق الأوسط» بمبلغ 285 ألف درهم لـ«صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19»، الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

يأتي ذلك من باب المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن تحقيق التكافل الاجتماعي في مجتمع الإمارات لمواجهة أي تحديات للوصول إلى أكبر أثر للمساعدات الإنسانية، للحد من التداعيات الصحية والمجتمعية للفيروس المستجد.

واستقبل الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة وفد مجموعة «ميديكلينيك الشرق الأوسط»، الذي ضم أحمد علي المدير التنفيذي لـ«ميديكلينيك الشرق الأوسط»، ويوهان مالان رئيس الموارد البشرية، وذلك بحضور أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، والدكتور أحمد الحبتور مدير إدارة شؤون الزكاة والصدقات.

وأثنى مدير عام الدائرة على هذا الدعم الذي يعكس شراكة مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وذكر أحمد علي أن المجموعة تسعى دائماً لمشاركة المسؤولية المجتمعية في الدولة.

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