استعراض سير العمل بـ«إعادة تخطيط المناطق القديمة» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

اطلع عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان على آخر مستجدات العمل بمشروع إعادة تخطيط المناطق القديمة، والذي يسعى لتحقيق رؤية الإمارة الساعية للارتقاء بعجمان، لتكون مدينة عصرية متكاملة، والتزاماً بتوصيات المخطط الحضري الاستراتيجي عجمان 2030، لتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة.

وأكد المدير العام «إن الدائرة سعت وبتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، لتطوير الأحياء القديمة في الإمارة وإمدادها ببنية تحتية متينة، والارتقاء بها في شتى المجالات وما زالت تسعى لتشمل مشاريعها كل المناطق مجابهة للتحديات القائمة وموجدة لنقاط القوة والفرص الممكنة».

وذكر «إن الفرق المؤهلة في الدائرة عملت على تطوير أحياء قديمة ومن بينها حي النخيل، حيث قدم المشروع نجاحاً كبيراً وتواصلت الجهود لبدء مشاريع تطويرية مناسبة لباقي الأحياء، حيث سعت لدراسة الوضع الراهن ومن هنا انطلق مشروع إعادة التخطيط».

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