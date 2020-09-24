«طرق دبي» تحدّث رؤيتها وخطتها الاستراتيجية

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي برئاسة معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، تحديث الرؤية والخطة الاستراتيجية للهيئة، بما يتواءم مع مئوية الإمارات 2071، والأجندة الوطنية للدولة، والأهداف المتعلقة بمبادئ دبي الثمانية ووثيقة الخمسين، وخطة دبي 2021، وكذلك مخرجات مختبر الابتكار «مستقبل هيئة الطرق والمواصلات 2040»، وبناءً على التحديث ستكون رؤية الهيئة الجديدة: «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام»، إضافة إلى أنه تم تحديث القيمة المؤسسية: «التميز والنجاح»، لتصبح: «الريادة والتنافسية».

تحديث

وقال معالي مطر الطاير: «إن تحديث الرؤية والخطة الاستراتيجية جاء انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتركيز على استشراف المستقبل، وتبني المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد، وتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان وزوار إمارة دبي، ومواكبة التوجهات العالمية والمستقبلية في مجالي النقل والطرق، وتعزيز مساعي الهيئة في أن تكون جهة رائدة عالمياً تقدم خدمات رائدة لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن التوجهات المستقبلية للهيئة «2020 ـ2024»، ترتكز على عدد من المحاور هي: وسائل النقل المرنة والمشتركة، ووسائل النقل المستدامة والاقتصاد الدائري، والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وكذلك التنقل ذاتي القيادة للركاب ونقل البضائع، وتطوير الخدمات بحسب احتياجات المتعامل Personalized، والمهارات المستقبلية وأتمتة الوظائف».

ريادة

وأضاف: «تسعى الهيئة عبر غاياتها الاستراتيجية «دبي الذكية»، لتحقيق الريادة في التحول الرقمي، وأن تكون الهيئة قائمة على بيانات التنقل، وأما غاية «تكامل دبي» فتهدف إلى تحسين التكامل بين تخطيط النقل والتخطيط العمراني، وجعل أنظمة النقل والطرق صديقة للجميع، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل الجماعي، في حين تهدف الهيئة من خلال غاية: «إسعاد الناس»، إلى تحقيق الريادة في إسعاد الناس، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتتضمن غاية: «انسيابية التنقل للجميع» تشجيع التنقل المشترك والنقل الجماعي، وتطوير وتحسين شبكة وأنظمة وحلول ذكية مستدامة للطرق والنقل والمرور، وإدارة متطلبات ازدحام النقل المروري، وتطوير تشريعات وسياسات فعالة للنقل والطرق والمرور».

تعزيز الاستدامة

وتهدف الهيئة من غاية: «السلامة والاستدامة البيئية» إلى تحسين سلامة النقل والمرور والحد من الحوادث والوفيات، وتعزيز الاستدامة البيئية للنقل وتحقيق استدامة الصحة المهنية والسلامة، وتشمل غاية: «الاستدامة المالية» تنمية وتنويع الإيرادات، وتحسين الكفاءة المالية، بينما تهدف غاية: «تميز هيئة الطرق والمواصلات» إلى استقطاب وتطوير والمحافظة على المواهب، وتعزيز التميز وإدارة المعرفة، وتحسين السياسات والعمليات والحوكمة المؤسسية، وتحقيق الريادة في الابتكار والبحث والتطوير واستشراف المستقبل وتعزيز وتحسين تكامل الأنظمة، في حين تهدف الهيئة من خلال غاية: «استدامة الأصول»، إلى تعزيز الاستغلال الأمثل لدورة حياة الأصول وتعزيز العائد على استثمار الأصول».

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