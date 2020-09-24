مبادرات رائدة لنشر لغة الإشارة

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن أصحاب الهمم المشمولين برعايتها ولا سيما من فئة الصم يتمتعون بأفضل سبل الرعاية والعناية تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ومتابعة وإشراف مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، للوصول لهدف حكومة أبوظبي الرشيدة بشأن تحقيق تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

كما أكدت المؤسسة في تقرير لها، بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة، الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام حرصها على نشر لغة الإشارة الإماراتية بين جميع أفراد المجتمع، وتسهيل التواصل وتمكين الأفراد الصم وتتبنى في هذا الإطار عدداً من المبادرات، منها إطلاق معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم، الذي يجمع مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتية، وتوثيقها في معجم معتمد تحت شعار «نحو معجم لغة إشارة إماراتي موحد» للعمل نحو تمكين ودمج فئة الصم من أصحاب الهمم في المجتمع ونشر لغتهم وخصوصاً المفردات الإماراتية بلغة الإشارة الإماراتية، والذي يعد إنجازاً في مجال رعاية أصحاب الهمم، وضمن جهودها لنشر لغة الإشارة الإماراتية، وتزامناً مع اليوم الدولي للغات الإشارة، نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ورشة عمل حول أساسيات لغة الإشارة الإماراتية، وذلك بحضور الأمين العام والمديرين التنفيذيين ومشاركة 67 من كوادرها الوظيفية من مديري الإدارات ومديري مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة.

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