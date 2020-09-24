تفاهم لتطوير حلول لوجستية لعمليات الإغاثة الطارئة من دبي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت الإمارات للشحن الجوي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أكبر مقر لوجستي إنساني عالمي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات اللوجستية الإنسانية، وحلول الإغاثة في الأزمات. ووقع الاتفاقية نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، وجوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

وتُعدّ الشراكة بين الجانبين تأكيداً على مكانة دبي كونها بوابة دولية، تنطلق منها جهود الإغاثة في الأزمات الإنسانية. وسيعمل الجانبان معاً، بموجب مذكرة التفاهم، على تطوير حلول لوجستية مبتكرة لعمليات الإغاثة الفعالة في الأزمات وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في هذا المجال. كما ستعتمد المدينة العالمية للخدمات الإنسانية أيضاً الإمارات للشحن الجوي خياراً أول لنقل مواد الإغاثة العاجلة إلى الوجهات المتضررة.

وقال نبيل سلطان: «لدينا التزام قوي نحو مسؤوليتنا الاجتماعية، وقد قمنا على مر السنين بتشغيل رحلات لنقل مواد إغاثية لصالح المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، خلال أزمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت مؤخراً. ويسعدنا تعزيز شراكتنا وتطوير منصة، من شأنها تمكين استجابة منسقة وسريعة لنقل المساعدات، وتسهيل تطوير حلول قوية ومبتكرة للاستجابة في الحالات الطارئة. ونحن نتطلع، من خلال أسطولنا وشبكتنا العالمية ومركزنا في دبي، إلى دعم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية باعتبارنا ناقلتهم المفضلة، لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة في جميع أنحاء العالم».

ومن جانبه، أعرب جوسيبي سابا عن تقديره للدعم، الذي قدمته الإمارات للشحن الجوي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية. وقال: «أشكر بشكل خاص إدارة طيران الإمارات على المبادرة، التي أطلقتها بعد انفجار بيروت مباشرة لدعم اللبنانيين، وتسهيل عمليات النقل الجوي للمساعدات الإنسانية بأسعار مناسبة».

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