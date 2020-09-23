بلدية أبوظبي تعزز قيم مكافحة الظواهر السلبية بـ«المفتش الصغير»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والمعرفة - أبوظبي، ورشة المفتش الصغير تحت عنوان «المحافظة على المظهر العام للمدينة»، التي تعتبر إحدى مبادرات مهرجان «صيفكم معانا غير».

وهدفت الورشة، التي حضرها أكثر من 50 مشاركاً عن بُعد، إلى تعزير قيم مكافحة الظواهر السلبية والمحافظة على المظهر العام للمدينة، حيث تم خلالها الرد على جميع استفسارات المشاركين، الذين قدموا بدورهم الشكر إلى بلدية مدينة أبوظبي لحرصها الدائم على توعية الجمهور بكافة القوانين التي تهم أفراد المجتمع.

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