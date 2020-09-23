شرطة أبوظبي تزين دورياتها بعلمي الإمارات والسعودية

المصدر: وام

زينت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 90 من دورياتها بمدن أبوظبي والعين والظفرة بأعلام الامارات والسعودية وشعار "معا أبدا" احتفاء باليوم الوطني الـ " 90 " للمملكة.

وثمن معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين و التي تعد نموذجا رائدا في العلاقات الدولية عبر توحد الرؤى والآراء المشتركة واستنادها إلى أسس راسخة من الأخوة والمواقف والتوجهات المتكاملة.

وهنأت شرطة أبوظبي المملكة قيادة و شعبا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة متمنية لها دوام التقدم و الازدهار.

على صعيد متصل احتفلت شرطة أبوظبي بالمناسبة نفسها مع خط الدفاع الأول في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي و النقطة الأمنية في غنتوت.

وأشاد المشاركون في الاحتفالية بهذه المناسبة الغالية مثمنين عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا.

تم خلال الاحتفالية - التي نظمتها إدارة المراسم والعلاقات العامة ودورية السعادة - توزيع الورود وأعلام البلدين الشقيقين والهدايا الرمزية على الأطباء ورجال الشرطة في النقطة الأمنية بمنطقة غنتوت.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز