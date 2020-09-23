احتفاء باليوم الوطني للمملكة
شرطة أبوظبي تزين دورياتها بعلمي الإمارات والسعودية
زينت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 90 من دورياتها بمدن أبوظبي والعين والظفرة بأعلام الامارات والسعودية وشعار "معا أبدا" احتفاء باليوم الوطني الـ " 90 " للمملكة.
وثمن معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين و التي تعد نموذجا رائدا في العلاقات الدولية عبر توحد الرؤى والآراء المشتركة واستنادها إلى أسس راسخة من الأخوة والمواقف والتوجهات المتكاملة.
وهنأت شرطة أبوظبي المملكة قيادة و شعبا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة متمنية لها دوام التقدم و الازدهار.
على صعيد متصل احتفلت شرطة أبوظبي بالمناسبة نفسها مع خط الدفاع الأول في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي و النقطة الأمنية في غنتوت.
وأشاد المشاركون في الاحتفالية بهذه المناسبة الغالية مثمنين عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا.
تم خلال الاحتفالية - التي نظمتها إدارة المراسم والعلاقات العامة ودورية السعادة - توزيع الورود وأعلام البلدين الشقيقين والهدايا الرمزية على الأطباء ورجال الشرطة في النقطة الأمنية بمنطقة غنتوت.