خليفة بن محمد: ثقافة العمل التطوعي تعززت في زمن «كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن ثقافة العمل التطوعي تعززت أكثر في زمن كورونا، وأن التطوع يكتسب أهمية متزايدة في وطننا بمساندة العمل الحكومي القائم على خدمة الإنسان.

وقال في كلمة له - خلال حفل افتراضي لتكريم 5 فرق تطوعية وطنية شاركت ميدانياً في إجراءات السلامة والوقاية التي اتخذتها الجهات الحكومية لمكافحة الجائحة: إن التكريم جاء تقديراً لما تم بذله من طاقات كامنة خلال الأزمة، ولأهميته البالغة في مواجهة التحديات القائمة على تحصين المجتمع من فيروس «كوفيد 19». مثنياً على جهود أصحاب العطاء المنتسبين للفرق التطوعية، منوهاً إلى دورهم المنظّم والدائم الذي يرتبط بالمشاركة في الأنشطة بقناعة تامة، ضمن ضوابط العمل الاحترافي الباعث على الفخر.

همة عالية

وأكد أن إقبال المتطوعين على خدمة المجتمع، بهمة عالية، يدل على التطور في الفكر الثقافي لدى هذه الفئة العزيزة، ويعبّر عن البعد الإنساني لتكريس كل أوجه الدعم لتلبية نداء الواجب ودرء المخاطر الإنسانية من الأمراض المحدقة بالبشرية في إطار المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى تكامل الأدوار بين جمعيات النفع العام والقطاع العام في تلبية الاحتياجات ومد أواصر المشاركة الإيجابية، معتبراً العمل التطوعي ركيزة أساسية مهمة في عوامل بناء المجتمع والنهوض به وتطويره.

من جهتهم أعرب المتطوعون المكرّمون عن شكرهم العميق واعتزازهم الكبير بالتقدير الذي تلقوه من رئيس جمعية واجب التطوعية، معبّرين عن سعادتهم بخدمة الوطن للحد من انتشار الفيروس، مؤكدين التزامهم بالمواطنة الصالحة والمشاركة في مختلف الأنشطة التطوعية، مما يسهم في إنشاء جيل على قدر من الثقة والاعتزاز بسمو الوطن الذي يصدح بالحب والطاقات والتضحية.

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