شرطة دبي تنظم فعالية «الجميع مسؤول» في مدرسة «السلام كومينتي»

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم، ومختصين في لغة الإشارة فعالية «الجميع مسؤول» في مدرسة «السلام كومينتي» بدبي، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة، لتوعية الطلبة من أصحاب الهمم، الذين تم دمجهم مع أقرانهم بالإجراءات الاحترازية لحمايتهم من الإصابة بفيروس «كورونا»، بلغة الإشارة.

وقالت فاطمة بوحجير، رئيسة قسم المبادرات المجتمعية في إدارة العلاقات في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: «إن فعالية «الجميع مسؤول» تأتي في إطار جهود الإدارة التوعوية ومسؤوليتها المجتمعية، لتعزيز ثقافة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خلال اليوم الدراسي بين الطلبة والكادر الإداري والتدريسي، ومن ضمنهم الطلبة من أصحاب الهمم».

وأوضحت فاطمة بوحجير: «إن شرطة دبي وانطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة الطلبة من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، تنفذ جملة من المبادرات والبرامج والفعاليات التوعوية والمجتمعية لترسيخ ثقافة الالتزام بالتدابير الاحترازية، وتدعو من خلالها كل عناصر المنظومة التعليمية للمحافظة على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وغسل الأيدي جيداً».

وبدورها شكرت كوثر أمين مديرة مدرسة «السلام كومينتي»، القيادة العامة لشرطة دبي على جهودها التوعوية، وحرصها على سلامة الطلبة وإسعادهم، بالإضافة إلى تنظيمها للفعاليات والمبادرات المجتمعية.

وشارك في الفعالية الشرطي منصور والسيارات الفارهة، والعريف هزاع محمد أحمد مترجم لغة إشارة، وعائشة حسن إبراهيم من أصحاب الهمم فئة الصم، التي نظمت مسابقات توعوية بين الطلبة حول موضوع الفعالية.

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