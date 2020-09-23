بلدية رأس الخيمة تلزم صهاريج نقل المياه بـ«المواصفة الإماراتية الخليجية»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أنجزت إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، تطبيق المواصفة الإماراتية الخليجية رقم 2025-2010 المعنية بمتطلبات وشروط تصميم صهاريج نقل مياه الشرب على كل منشآت تحلية وتصنيع مياه الشرب بإمارة رأس الخيمة، حيث تم مواءمة وتعديل التصميم الخارجي لهذه المركبات بحيث تلبي متطلبات المواصفة، وذلك من خلال استخدام مادة «الاستانلس ستيل» ذو الرتبة الغذائية والمقاومة للصدأ.

وأوضحت بلدية رأس الخيمة: «إن المشروع بدأ بإجراء دراسة حالة لوضع منشآت تحلية وتصنيع المياه ومن ثم وضع خطة عمل تصحيحية استمرت لمدة 12 شهراً منذ بداية عام 2019 وانتهت باستيفاء كافة صهاريج نقل المياه التي بلغ عددها 65 صهريجاً بنسبة التزام وصلت إلى 98%، ومازال فريق التفتيش بقسم الرقابة الغذائية يواصل مهامه في ضبط ومخالفة أي صهريج نقل مياه غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية مع الاستمرار في توعية وتثقيف المستهلكين حول ضرورة الحصول على مياه الشرب من المصادر المعتمدة».

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