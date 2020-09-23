35 مليون درهم قيمة مشاريع «أشغال الشارقة» في دبا الحصن

المصدر: الشارقة - البيان

تشرف دائرة الأشغال في الشارقة، على تنفيذ سلسلة من المشاريع بالمدينة، قامت بتصميم عدد كبير منها وتنفيذها، بتكلفة تتجاوز 35 مليون درهم، من أبرزها إنجاز مشروع مطعم سياحي كبير في الجزيرة بمدينة دبا الحصن، وبتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم.

ومن المباني التي انتهت الدائرة منها مؤخراً، مشروع سوق مخازن المالح بجزيرة الحصن، وجاري حالياً توصيل المياه إليه، وقال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع في الدائرة، يضم السوق 27 مخزناً ومنطقة للتمليح، وغرفة خدمات، بتكلفة بلغت 3.5 ملايين درهم، على مساحة أرض ألف متر مربع بمنطقة جزيرة الحصن، ويقع المشروع، ضمن مشاريع الخطة التنموية للدائرة.

كما تتضمن المشاريع التي تقوم بتنفيذها الدائرة في المدينة، إنشاء 3 مصاعد لـ 3 مباني حكومية في مدينة دبا الحصن، وإضافة غرفة أولياء الأمور في مدرسة العقد الفريد، وتقوم الدائرة حالياً بإضافة ملعب كرة قدم من العشب الصناعي، بمساحة 2200 متر مربع، وملعب آخر متعدد الاستخدام، بأرضيات مطاطية، وذلك بمساحة 1280 متراً مربعاً، في الحديقة العامة بدبا.

وتقوم الدائرة بتوريد وتركيب ألعاب بأرضيات مطاطية حول الصالة المغلقة بالحديقة العامـة، وذلك بمساحة إجمالية تبلغ 400 متر مربع، مع توريد وتركيب كراسٍ وجلسات للاستراحة. وتأتي هذه المشاريع، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على توفير كافة الخدمات المميزة للمواطنين، وفقاً لأعلى المعايير التي تلبي احتياجات ومقومات الحياة العصرية الكريمة.

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