الإقامة الذهبية لـ 3 أعضاء هيئة التدريس بـ"نيويورك أبوظبي"

المصدر: وام

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي نيل ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بها الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات في دولة الإمارات.

وحصل على الاقامة الذهبية علي الذيابات أستاذ الهندسة المدنية و مدير مركز أبحاث المياه بجامعة نيويورك أبوظبي ونضال هلال أستاذ الهندسة وبانشي نوموف أستاذ الكيمياء ..وذلك تقديرا لمساهماتهم البحثية البارزة في دولة الإمارات والمنطقة ككل.

وانتقل الدكتور علي الذيابات للإقامة في دولة الإمارات منذ أكثر من اثني عشر عاما والتحق بانضمامه للهيئة التدريسية في جامعة نيويورك أبوظبي قبل ثلاثة أعوام.

وتركز دراساته على التطبيقات المختلفة لأبحاث تحسين الأداء وبحوث العمليات وتحديدا في الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد وإدارة الرعاية الصحية وتخطيط الإنتاج.

وقد نشر البروفيسور الذيابات أكثر من مئة وخمسين ورقة بحثية في مجلات ومؤتمرات دولية رائدة وتلقت أبحاثه ما يقارب الخمسة ملايين دولار من المنح من صناعات مختلفة ومقترحات تعاونية مع مؤسسات أكاديمية.

كما حصل على العديد من الجوائز في أساليب التدريس بما في ذلك جائزة المعلم المتميز وجائزة التميز في التدريس من جامعة "بوردو" في الولايات المتحدة الأمريكية في عامي 2004 و2006 على التوالي وحاز أيضا على جائزة التميز في التدريس لعام 2012 من معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا.

وفي عام 2014 حصل على جائزة أفضل باحث من بين أعضاء هيئة التدريس من قسم الإدارة والنظم الهندسية في معهد "مصدر".

ويعمل البروفيسور الذيابات حاليا محررا مشاركا في مجلة أنظمة التصنيع ومحررا مختصا في مجلة الكمبيوتر والهندسة الصناعية ومحررا للبحوث الهندسية في المجلة العربية للعلوم والهندسة.

ويقيم نضال هلال في دولة الإمارات منذ سبعة أعوام، ويعمل في جامعة نيويورك أبوظبي منذ عامين وهو مهندس استشاري معتمد (CEng) في المملكة المتحدة ومهندس أوروبي مسجل (Euro Ing) وزميل منتخب لكل من معهد المهندسين الكيميائيين (FIChemE) ورابطة ويلز العلمية (FLSW).

وتكمن اهتماماته البحثية بشكل عام في تحديد الحلول المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة في مجالات معالجة المياه بتقنية النانو وتكنولوجيا الأغشية الدقيقة والمياه.

وقد نشر هلال 9 كتب و86 فصلا من الكتب وما يقارب الـ 500 مقالة في المرجع الأدبي العلمي وجرى الإشارة إليها أكثر من 20 ألف مرة بمقياس 73 حسب مؤشر "إتش - H".

ويعد هلال باحثا علميا معترفا به دوليا حسب "جوجل سكولار" محرك البحث الخاص بالمؤلفات العلمية والأكاديمية، كأحد رواد علوم تحلية المياه على المستوى العالمي.

كما ترأس هلال وألقى محاضرات في العديد من المؤتمرات الدولية والمنظمات المرموقة في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2005 منحته جامعة ويلز في بريطانيا درجة الدكتوراه في العلوم (DSc) تقديرا لمساهمته البحثية البارزة في مجالات معالجة المياه، التي تضمنت تحلية المياه وعلوم الغشاء الدقيق والتكنولوجيا وقد منح هلال جائزة الكويت للعلوم التطبيقية من أمير الكويت في عام 2005.

وقامت رابطة ويلز العلمية (Learned Society of Wales) في بريطانيا بتقليده ميدالية مينالوز لعام 2020 لتميزه وإنجازاته في مجالات العلوم والتكنولوجيا ويعمل هلال رئيس تحرير مجلة التحلية العلمية العالمية (Desalination).

وانتقل بانشي نوموفث إلى دولة الإمارات وقت انضمامه إلى جامعة نيويورك أبوظبي منذ ثمانية أعوام وتركز أبحاثه على مجال علوم المواد وبشكل كبير على تصميم وتنفيذ المواد الذكية لتطبيقات الطاقة والمياه والروبوتات.

وتتضمن قائمة أبحاثه أكثر من 230 منشورا تمت الإشارة إليه أكثر من 4500 مرة بمقياس 40 حسب مؤشر "إتش - H". وقدم ناوموف أكثر من 330 مرة خلال مؤتمرات بحثية متعددة.

كما تحدث رسميا خلال أكثر من 50 فعالية وقدم أكثر من 80 ندوة في مؤسسات أكاديمية مختلفة وهو حاصل على زمالة "رادكليف" من جامعة هارفارد وجائزة "فريدريك ولهيلم بيسيل" للأبحاث من مؤسسة "ألكسندر فون همبولت" وجائزة رابطة الكيمياء الضوئية الآسيوية والأوقيانوسية للعلماء الشباب وزمالة وزارة العلوم اليابانية وزمالة المركز العالمي للتميز بالإضافة إلى عدة أوسمة وجوائز أخرى.

ويعد ناوموف أيضا مؤسس فرع الرابطة الكيميائية الأمريكية في دولة الإمارات وعضو المجلس الاستشاري العلمي للرابطة الدولية للتلألؤ البيولوجي والتلألؤ الكيميائي (ISBC) وعضو المجلس الاستشاري للمؤتمر الدولي المعني بكيمياء الحالة الصلبة العضوية (ICCOSS) وهو مراجع لأكثر من 60 مجلة دولية والعديد من وكالات التمويل، علاوة على العديد من المهام الأخرى.

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