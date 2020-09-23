«اقتصادية عجمان»: ملتزمون ببروتوكول المناسبات

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان التزامها بتطبيق بروتوكول تنظيم المناسبات الاجتماعية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الصادر أخيراً من وزارة الصحّة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لضمان أقصى معايير الوقاية، وذلك من أجل صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالإنابة لـ«البيان»: «نبذل قصارى جهدنا في الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحيّة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد». وأكد حرص واهتمام الدائرة على سلامة أفراد المجتمع، لافتاً إلى التزام الدائرة بتطبيق بروتوكول تنظيم المناسبات في ظل كورونا.

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