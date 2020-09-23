السعودية أكبر شريك تجاري عربي لدبي

المصدر: دبي – البيان

قال أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دبي والسعودية الشقيقة سجل نصف تريليون درهم خلال السنوات العشر الماضية (2010-2019)، حيث تُعد المملكة الشريك التجاري الأول عربياً والخامس عالمياً للإمارة.

وشدد على أن هذه المكانة التجارية والاقتصادية التي تحتلها السعودية اليوم مع الإمارات تؤكد قوة ومتانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، التي شهدت تطوراً ملموساً ونقلة نوعية كبيرة في مختلف المجالات خلال الأعوام الماضية، وظهرت نتائجها على طبيعة التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدولتين.

وأفاد بمناسبة احتفاء الإمارات باليوم الوطني السعودي 90 تحت شعار «معاً_أبداً» أن إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية مع السعودية بلغت 24 مليار درهم خلال النصف الأول من 2020، منها واردات بقيمة 4 مليارات، وصادرات بقيمة 2.8 مليار، وإعادة تصدير بقيمة 17.3 مليار.

وقال ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى السعودية قيادة وشعباً بهذه المناسبة الغالية، متمنياً دوام التقدم والازدهار والرخاء للمملكة في ظل قيادتها الحكيمة، وأضاف ونحن نحتفي بهذه المناسبة الوطنية نستذكر مسيرة المملكة وعلاقاتها ودورها العربي والإسلامي والدولي وما يربطها بالإمارات من علاقات أخوية راسخة.

وأكد أن اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الإمارات والمملكة، سيسهم في تعزيز التعاون الجمركي، وتسهيل التجارة البينية، وتسريع التبادل التجاري، مشيراً إلى أن الاتفاق يحقق امتيازات عدة للبلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز