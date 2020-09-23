بن شعفار: تنامي مسارات التعاون

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، متانة العلاقات الإماراتية السعودية، التي ارتقت لتصبح نموذجية استثنائية يحتذى بها وتترجم بقوة شكل ومضمون ما يجب أن يكون عليه التعاون العربي، فهي تفتح مجالات رحبة لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة في ضوء تنامي مسارات التكامل والتعاون البنّاء بين البلدين.

وأضاف أن احتفال الشعب الإماراتي باليوم الوطني السعودي، يعكس مسيرة من الإنجازات والعلاقات السعودية الإماراتية الراسخة والقائمة على شراكة الخير والعطاء، والتي أسس دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، موضحاً أن السعودية، ستظل مدرسة لنشر قيم الحب والتعاون وخدمة الإنسانية، والتي تجسدت في المواقف التاريخية التي اجتمع عليها شعبا البلدين.

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