أحمد بن حميد: توحيد الجهود المشتركة لبناء غدٍ أفضل

المصدر: دبي – البيان

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس منطقة عجمان الحرة، أن مشاركة الإمارات للسعودية احتفالات الأخيرة باليوم الوطني بادرة أخوية تعكس عمق الروابط الراسخة بين الشعبين الشقيقين، وتؤكد روح التكاتف والتضافر والتآخي التي تمثل عنواناً للعلاقات التاريخية المتأصلة، التي تستمد قوتها ومتانتها من صلات الدم وأصالة الحضارة ووحدة المسار والمصير.

وأضاف أن الإمارات والسعودية تقدّمان اليوم نموذجاً متفرّداً في التعاون الاستراتيجي البنّاء بين الأشقاء والذي صاغته الرؤية الاستشرافية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، انطلاقاً من إيمانه بقدرة البلدين الشقيقين على توحيد الجهود المشتركة لبناء غدٍ أفضل، استناداً إلى أرضية تاريخية متينة ورؤية موحّدة وإرث غني بقيادة سواعد وطنية تؤمن برسالة الخير والسلام، وتجمعها قيم سامية وتطلعات واحدة في دفع عجلة التطور والنماء.

وأوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أن الإنجازات الإماراتية – السعودية ستتواصل بلا شك على كل المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية والحضارية، لتضع دعائم متينة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة في كلا البلدين.

وتابع: يشرّفنا، بمناسبة احتفال الإمارات باليوم الوطني السعودي تحت شعار «معاً_ أبداً»، أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للشعب السعودي الشقيق، متمنين للمملكة دوام الرفعة والتقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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